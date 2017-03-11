Doğa dostu Mustafa Göçer’e iyilik ödülü

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, 3. Uluslararası İyilik Ödülleri’nin sahiplerini açıkladı.

TDV jürisinin bin 200 iyilik hikâyesi arasından belirlediği yedi kişiye İyilik Ödülleri yarın İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek. Bu yılki “Vefa Ödülü” ise 15 Temmuz’da ortaya koyduğu kahramanlıkla milletimizin şahs-ı manevisine verildi.

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, TDV tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve sloganı "Dünyayı iyilik değiştirecek" olan Uluslararası İyilik Ödülleri'nin sahiplerini, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikle açıkladı.

3. Uluslararası İyilik Ödülüne layık görülen 7 kişiden biriside Kayseri'de yaşayan 59 yaşındaki emekli teknisyen Mustafa Göçer oldu.

“Her fidan bir iyilik demek”

Kayseri'de yaşayan emekli teknisyen Mustafa Göçer, gelecek nesiller için 40 yıldır toprağa sevgi ekiyor. Emekli olduktan sonra ihtiyaç gördüğü her yeri ağaçlandıran Mustafa Göçer, düzenlediği doğa yürüyüşleriyle öğrencilere tabiat sevgisini aşılıyor. Göçer, bugüne kadar 60 binden fazla insanı doğayla, yaklaşık 1 milyon tohumu toprakla buluşturdu. Gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak için başlattığı iyilik hareketiyle geçen 40 yılda binlerce fidanı ülkemize kazandırdı.

Kurum Haberi



