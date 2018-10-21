Doğa Yürüyüşünde 120 Bin Pullu Sazan Balığı Suyla Buluşturuldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesindeki Spor A.Ş tarafından düzenlenen ‘Doğa Seni Çağırıyor’ etkinliği Sarımsaklı Baraj gölünde 7 kilometrelik yürüyüşle yapıldı. Etkinlik kapsamında vatandaşlar mahallelerinden otobüslerle alınarak etkinliğin yapılacağı alana getirildi. Vatandaşlar burada oluşturulan 7 kilometrelik parkurda yürüyüş yaptı. Yürüyüş sonunda vatandaşlara kumanya ikramında bulunulurken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Çelik de vatandaşlarla beraber yürüyüş parkurunu tamamladı. Yürüyüş sonrasında vatandaşlarla beraber sohbet eden Başkan Mustafa Çelik vatandaşların dertlerini dinleyerek onlarla fotoğraf çektirdi.

Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Çelik, Büyükşehir olarak ilkleri ve enderi yapmakta öncü olduklarını söyledi. Halkın etkinliğe yoğun ilgi göstermesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Çelik, “Bugün de kitle sporları anlamında yaptığımız bir etkinliğin içerisindeyiz. Doğa seni çağırıyor başlığı altında yaptığımız spor faaliyetidir. Televizyonda veya radyoda reklam yapmadan sosyal medya sayfalarımızda duyurduğumuz bu faaliyete 12 bin kişi katıldı. Mahallelerinden otobüsümüz ile kendilerini alıyoruz ve buraya getiriyoruz. Yürüyüş sonunda farklı etkinlikleri kimi çocuğumuz futbol kimi çocuğumuz ise basketbol oynuyor. Bu tür etkinliklerin bizi en mutlu edeni ise halkımızın yoğun ilgi göstermesidir. Çok şükür yaptığımız her işte de vatandaşın yoğun ilgisi oluyor. Şimdi yaptınız iş kaliteli olursa herkes takdir ediyor. Kardeşlik ve dostluk buradadır. Bu tür etkinliklerle hepsini bir yaşatabiliyorsunuz. Böyle güzellikler yapınca da herkes tasnif ederek buraya geliyor. Başvuru sayımız 8 bin civarındaydı ama şuan 12 bin kişiyi burada ağırlıyoruz. Bu etkinliğimizin sonunda da yapacağımız sosyal etkinlik ise Sarımsaklı Baraj gölüne balık bırakacağız. 120 bin balığı biz su ile buluşturacağız” diye konuştu.



“Doğa sporları merkezi yapacağız”

Sarımsaklı Baraj alanını sözleşme ile Devlet Su İşlerinden devraldıklarını vurgulayan Başkan Çelik, vatandaşlara da bir müjde vererek baraj alanına doğa sporları merkezi yapacaklarını ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Çelik: “Sözleşmeyle bu alanı biz devraldık. Gelecek sene bu baraj ve civarında çok farklı bir projemiz geliyor. Burayı doğa sporları merkezi yapacağız. Buraya gelen insanlar balık tutmak isteyecek. Şimdiden balıklarını göle bırakalım da seneye kadar da balıklar olsun istedik” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Çelik daha sonra vatandaşlarla beraber 120 bin balığın su ile buluşturulacağı alana gelerek balıkları göle bıraktı.

Doğa Yürüyüşünde 120 Bin Pullu Sazan Balığı Suyla Buluşturuldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş’ nin doğa seni çağırıyor etkinliği kapsamında Sarımsaklı Baraj gölünde 120 bin pullu sazan balığı su ile buluşturuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesindeki Spor A.Ş tarafından düzenlenen ‘Doğa Seni Çağırıyor’ etkinliği Sarımsaklı Baraj gölünde 7 kilometrelik yürüyüşle yapıldı. Etkinlik kapsamında vatandaşlar mahallelerinden otobüslerle alınarak etkinliğin yapılacağı alana getirildi. Vatandaşlar burada oluşturulan 7 kilometrelik parkurda yürüyüş yaptı. Yürüyüş sonunda vatandaşlara kumanya ikramında bulunulurken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Çelik de vatandaşlarla beraber yürüyüş parkurunu tamamladı. Yürüyüş sonrasında vatandaşlarla beraber sohbet eden Başkan Mustafa Çelik vatandaşların dertlerini dinleyerek onlarla fotoğraf çektirdi.

Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Çelik, Büyükşehir olarak ilkleri ve enderi yapmakta öncü olduklarını söyledi. Halkın etkinliğe yoğun ilgi göstermesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Çelik, “Bugün de kitle sporları anlamında yaptığımız bir etkinliğin içerisindeyiz. Doğa seni çağırıyor başlığı altında yaptığımız spor faaliyetidir. Televizyonda veya radyoda reklam yapmadan sosyal medya sayfalarımızda duyurduğumuz bu faaliyete 12 bin kişi katıldı. Mahallelerinden otobüsümüz ile kendilerini alıyoruz ve buraya getiriyoruz. Yürüyüş sonunda farklı etkinlikleri kimi çocuğumuz futbol kimi çocuğumuz ise basketbol oynuyor. Bu tür etkinliklerin bizi en mutlu edeni ise halkımızın yoğun ilgi göstermesidir. Çok şükür yaptığımız her işte de vatandaşın yoğun ilgisi oluyor. Şimdi yaptınız iş kaliteli olursa herkes takdir ediyor. Kardeşlik ve dostluk buradadır. Bu tür etkinliklerle hepsini bir yaşatabiliyorsunuz. Böyle güzellikler yapınca da herkes tasnif ederek buraya geliyor. Başvuru sayımız 8 bin civarındaydı ama şuan 12 bin kişiyi burada ağırlıyoruz. Bu etkinliğimizin sonunda da yapacağımız sosyal etkinlik ise Sarımsaklı Baraj gölüne balık bırakacağız. 120 bin balığı biz su ile buluşturacağız” diye konuştu.



“Doğa sporları merkezi yapacağız”

Sarımsaklı Baraj alanını sözleşme ile Devlet Su İşlerinden devraldıklarını vurgulayan Başkan Çelik, vatandaşlara da bir müjde vererek baraj alanına doğa sporları merkezi yapacaklarını ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Çelik: “Sözleşmeyle bu alanı biz devraldık. Gelecek sene bu baraj ve civarında çok farklı bir projemiz geliyor. Burayı doğa sporları merkezi yapacağız. Buraya gelen insanlar balık tutmak isteyecek. Şimdiden balıklarını göle bırakalım da seneye kadar da balıklar olsun istedik” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Çelik daha sonra vatandaşlarla beraber 120 bin balığın su ile buluşturulacağı alana gelerek balıkları göle bıraktı.

