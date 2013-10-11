Doğalgaz Müşterileri, Kayserigaz'dan Memnun

Sektörde ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesini ilk alan şirket olan Kayserigaz, belgeye ilişkin 2. Gözetim-Denetim Sürecini yetkililerden aldığı tam not ile tamamladı.

Bağımsız araştırma şirketlerinin yaptığı araştırmalarda yakaladığı yüzde 98’lik müşteri memnuniyet oranıyla müşteri hizmetlerindeki başarısını kanıtlayan Kayserigaz, sektörün ilk ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi Belgesini alarak bu başarısını taçlandırdığını daha önceki duyurularında bildirmişti. Mevcut müşterilerin muhafaza edilmesine, marka itibarının arttırılabilmesine ve müşteri şikâyetlerinin etkin bir şekilde yönetilebilmesine kılavuzluk eden ISO 10002 belgesinin alınması, müşteri memnuniyetine önem veren şirketlerin müşteri hizmetleri kalitesinin uluslararası standartlar düzeyinde olduğunu denetim sonuçlarıyla belgelendirilmesi anlamına geliyor.

Kayserigaz sahip olduğu ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesini başarıyla muhafaza etmeyi sağlamış ve bu başarısını biri henüz diğeri geçmiş dönemlerde olmak üzere geçirdiği iki denetimden aldığı tam not ile kanıtladı. Gerçekleşen Gözetim-Denetim faaliyetinde, olumsuz hiçbir durum ile karşılaşılmadığı ve Kayserigaz’ın müşteri memnuniyeti odaklı hizmetlerine hız kesmeden devam ettiğinin belirlendiği bildirildi.