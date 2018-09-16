DOĞAN, “YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAYIRLI OLSUN”

Başkan Hacı Ali Doğan mesajında "Geleceğimizin teminatı olan sevgili öğrencilerimizin ve onları vatan, millet, bayrak aşkıyla yetiştirirken müspet ilmi de öğreten saygıdeğer öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin ilk öğretmenleri olan değerli velilerimizin yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dilerim" dedi.

"Öğrencilerimiz yaz tatilinin ardından ders başı yapıyor. Bu genç beyinler Türkiye'mizin geleceğidir” diyen Doğan, sözlerine şöyle devam etti: “Kendimize, ailemize, çevremize, milletimize ve insanlığa yararlı olmak okuma, yazma ve öğrenmekle başlar. Bize yaşam boyu gerekli olan bilgi ve becerilerin temeli ilköğretimde atılmaktadır. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle yeni eğitim öğretim yılının öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”







Haber: Remzi Yıldırım





