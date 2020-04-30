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Doğum günü kutlamasında ailesine sarılamadı

Korona virüs salgını sonrasında alınan tedbirler çerçevesinde evlerine gidemeyen ve Kayseri Öğretmenevi'nde misafir edilen sağlıkçı Muzaffer Çolakoğlu'na, eşi, kızları ve öğretmenevi personeli tarafından 34. yaş günü nedeniyle sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Çolakoğlu, bu kutlamada eşine ve kızına sarılarak hasretini gideremedi.

Korona virüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına her kesimden moral desteği veriliyor. Kayseri Öğretmenevi'nde yaklaşık bir aydır misafir edilen 42 sağlık çalışanının tüm ihtiyaçları karşılanarak rahat etmeleri sağlanıyor. Öğretmenevinde kalan sağlık çalışanlarının da özel günleri takip edilerek moralleri yüksek tutulmaya çalışılıyor. Öğretmenevinde misafir edilen sağlıkçılardan Muzaffer Çolakoğlu için de sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi.
Kaldığı odanın önüne, 'Mutluluklar Muzaffer' şarkısı, doğum günü pastası ve 'İyi ki varsın sağlıkçım' yazısı ile gelen eşi, kızları ve personeller kapıyı çalarak Muzaffer Çolakoğlu'nu bekledi. Sürpriz doğum günü kutlaması nedeniyle mutlu olduğu gözlenen Çolakoğlu, maskesini takarak kutlamaya katıldı.
 

İHA

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