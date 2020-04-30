Doğum günü kutlamasında ailesine sarılamadı Korona virüs salgını sonrasında alınan tedbirler çerçevesinde evlerine gidemeyen ve Kayseri Öğretmenevi'nde misafir edilen sağlıkçı Muzaffer Çolakoğlu'na, eşi, kızları ve öğretmenevi personeli tarafından 34. yaş günü nedeniyle sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Çolakoğlu, bu kutlamada eşine ve kızına sarılarak hasretini gideremedi.

30 Nisan 2020 Perşembe 11:21