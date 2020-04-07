Doktor başkandan sağlık çalışanlarına kutlama Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında önemi bir kez daha anlaşılan sağlık camiasının 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nü kutlayarak, topluma sağladıkları katkı nedeniyle teşekkür etti.

07 Nisan 2020 Salı 18:10