Doktor başkandan sağlık çalışanlarına kutlama

Başkan Büyükkılıç, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, COVID-19 salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının büyük bir özveri ile çalıştığını belirterek, sağlık çalışanların hakkının asla ödenemeyeceğini söyledi.
Başkan Büyükkılıç, “Şu anda önemli bir salgın ile mücadele veriyoruz. Bu salgınla mücadele ederken ilgili kurumlar aşı ve ilaç çalışmalarına devam ederken vatandaşlarımız da ‘Evde Kal’ çağrılarımızı dinleyerek virüsten korunuyor. Bizler için gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarımızın her daim yanlarında olmaya çalıştık. Gerek devletimizin yaptığı iyileştirmeler, gerekse vatandaşlarımızın balkonlarından sağlık çalışanlarımızı alkışlamaları sağlık sektörünün ve sağlık çalışanlarının önemini bir kez daha ortaya koydu. Bir Nöroloji Doktoru olarak toplum sağlığı için gece gündüz demeden çalışan tüm meslektaşlarımın 7 Nisan Dünya Sağlık Günlerini en kalbi duygularımla tebrik ediyor; içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı süreçten bir an önce çıkmayı Yüce Rabbim’den niyaz ediyorum” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç vatandaşlara yapılan ‘Evde Kal’ çağrılarına uyulduğunu gözlemlediklerini belirterek, şöyle devam etti: “Virüs salgınının en başından itibaren vatandaşlara en önemli çağrımız kişisel temizliğe önem ve zorunlu olmadıkça evden çıkmamak yönünde oldu. Gerek Cumhurbaşkanlığımız ve Bakanlıklarımız gerekse de yerel yönetimler olarak bizler 65 yaş üstü vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. Ayrıca SPOR A.Ş. marifeti ile de evlerinden dışarı çıkamayan 20 yaş altı gençlerimize güzel aktiviteler sunuyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde bu sıkıntılı günleri geride bırakacağımıza inancım tamdır” dedi.
Başkan Büyükkılıç, “Şu anda önemli bir salgın ile mücadele veriyoruz. Bu salgınla mücadele ederken ilgili kurumlar aşı ve ilaç çalışmalarına devam ederken vatandaşlarımız da ‘Evde Kal’ çağrılarımızı dinleyerek virüsten korunuyor. Bizler için gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarımızın her daim yanlarında olmaya çalıştık. Gerek devletimizin yaptığı iyileştirmeler, gerekse vatandaşlarımızın balkonlarından sağlık çalışanlarımızı alkışlamaları sağlık sektörünün ve sağlık çalışanlarının önemini bir kez daha ortaya koydu. Bir Nöroloji Doktoru olarak toplum sağlığı için gece gündüz demeden çalışan tüm meslektaşlarımın 7 Nisan Dünya Sağlık Günlerini en kalbi duygularımla tebrik ediyor; içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı süreçten bir an önce çıkmayı Yüce Rabbim’den niyaz ediyorum” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç vatandaşlara yapılan ‘Evde Kal’ çağrılarına uyulduğunu gözlemlediklerini belirterek, şöyle devam etti: “Virüs salgınının en başından itibaren vatandaşlara en önemli çağrımız kişisel temizliğe önem ve zorunlu olmadıkça evden çıkmamak yönünde oldu. Gerek Cumhurbaşkanlığımız ve Bakanlıklarımız gerekse de yerel yönetimler olarak bizler 65 yaş üstü vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. Ayrıca SPOR A.Ş. marifeti ile de evlerinden dışarı çıkamayan 20 yaş altı gençlerimize güzel aktiviteler sunuyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde bu sıkıntılı günleri geride bırakacağımıza inancım tamdır” dedi.
Kurumsal