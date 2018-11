“Dokunduğunuz kişiler ve gençler geleceğimizin teminatıdır”

Buradaki programa Milli Eğitim Bakan Danışmanı İpek Coşkun, Vali Şehmus Günaydın, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, ilçe milli eğitim müdürleri ve öğretmenler katıldı. Etkinlikler Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program ile devam etti. Kayseri İl Kültür Merkezi’nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Burada konuşan Milli Eğitim Bakan Danışmanı İpek Coşkun, vizyon belgesinin hayata geçirebilmesi için ortak çalışmanın esas olduğunu ifade etti. Coşkun, “Bakan beyin size çok selamlarını getirdim. Bakan bey Kayseri ziyaretinden dönüşünde enerjisini görünce dedim ki 'ziyaret çok güzel geçmiş'. Bize çok istekli ve enerjik bir şekilde anlattı. Sizler, bizim için her zaman çok değerlisiniz. Vizyon belgesinin her bir satırının hayta geçirilmesinde sizin desteğiniz olmazsa biz bakanlık olarak hiçbir şey yapamayız. İşimiz hiç kolay değil. Bunu biz kabul ediyoruz. Vizyon maddelerini sıralarken bunları nasıl yaparız gibi çok düşündük. Biz sizlerden doğru enerjiyi aldığımız vakit güzel projelere imzamızı atabiliriz” dedi

“Sınıf mevcutlarını azaltmak için çalışacağız”



Vali Şehmus Günaydın ise Kayseri’de eğitim konusunda öğretmenlerin işinin kolaylaştırmak için süratle çalışacaklarını söyledi. Eğitimde kaliteyi yükseltme yolunun tekli eğitim sisteminden geçtiğine değinen Vali Günaydın, “Biliyoruz ki öğretmenlik gücünü sevgiden ve fedakârlıktan alan bir meslektir. İşinizi sevmiyorsanız ve fedakârlık yapmayı göze alamıyorsanız bu mesleği yapamazsınız. Dokunduğunuz kişiler ve gençler bizim geleceğimizin teminatıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceği emanet ettiği çocuklar bunlar. Bunların iyi yetişmesi ve dünyayla rekabet edebilmemiz için bizlerin sizlere daha çok destek vermesi lazımdır. Kayseri’de göreve başladığım ilk gün bir okula gittim ve maalesef ki okulu görünce de burada yapmamız gereken çok şeyin olduğunu gördüm. Elbette ki çok güzel şeyler yapılmış. Bizim yapacağımı en önemli şey süratle Kayseri’de tekli eğitim sistemine geçmek olacaktır. Sınıf mevcudunu 40 kişilerden 2023 vizyonumuz olan 24 kişili sınıflara çekmek olacaktır. Biz bunları yaptığımız zaman sizlerin işlerini daha da kolaylaştıracağız. Eğitimde kaliteyi yükseltmenin yolu da öncelikle sınıf mevcutlarını normale döndürmektir. Bunun alt yapısını hızlı bir şekilde tamamlayıp sizin işinizi kolaylaştırmamız lazımdır” diye konuştu.

“Öğretmenlik fedakarlık ve sevgi ile yapılır”



İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci de ülkeyi yarınlara ulaştıracak geleceğin öğretmenlerden geçtiğini belirterek; “Biliyorum ki öğretmen için gözleri gülen öğrenci, başarıya ulaşması için vesile olduğu genç ve hayatına dokunduğu her fert mutluluktur. Fedakarlıkla, sevgi ve sabırla yapılan 'iyi ki öğretmenim' denilen bir meslektir. 2023 Eğitim vizyonuna ulaşma hedeflerine ulaşma da baş aktör öğretmenlerimizdir. Ülkemizi yarınlara ulaştıracak gelecek öğretmenlerimizin çabasıyla kurulacaktır” ifadelerine yer verdi.



Program, 17 aday öğretmenin yemin etmesi, emekli öğretmen Recep Koyuncu’nun konuşması, Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin gösterileri ve emekli öğretmenlere plaket takdimi ile son buldu.