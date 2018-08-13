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Dolar kuru provokatörü 346 hesap tespit edildi

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden dolar kur yükselişini provoke edici ve algı oluşturacak şekilde paylaşım yapan 346 sosyal medya hesabının tespit edildiğini, konuyla ilgili adli tahkikata başlandığını bildirdi. 

Dolar kuru provokatörü 346 hesap tespit edildi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde Türkiye ekonomisine yönelik dolar kuru manipulasyonu ile olumsuz algı oluşturmayı hedef alan sosyal medyada yapılan paylaşımların Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca takip edildiği ve gerekli yasal işlemlerin hassasiyetle yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Sosyal medya üzerinden dolar kur yükselişini provoke edici ve algı oluşturacak şekilde 07.08.2018 tarih itibariyle paylaşım yapan 346 sosyal medya hesabı tespit edilmiş, konu ile ilgili adli tahkikata başlanmıştır" denildi. 
Dolar provokatörlerine soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ekonomik güvenliği tehdit eden eylemlerde bulunan kişi ve sosyal medya hesaplarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ekonomik güvenliği tehdit eden eylemlerde bulunan kişi ve sosyal medya hesaplarıyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. 

İHA

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