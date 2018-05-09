Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Domates fidesi için metrelerce kuyruk oluşturdular

Kayseri’de, Kocasinan Belediyesi tarafından her yıl dağıtılan domates fidesini almak isteyen binlerce vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.

Domates fidesi için metrelerce kuyruk oluşturdular
Kocasinan Belediyesi tarafından her yıl dağıtılan domates fideleri, bu senede dağıtıldı. Belediyenin hizmet binası önünde dağıtılan domates fidelerinden almak isteyen vatandaşlar, sabahın ilk ışıklarıyla beraber uzun kuyruklar oluşturdu. 7’den 70’e herkesin beklediği kuyrukta, belediye yetkilileri yorulan vatandaşlar için sandalye koydu. 
Domates fidelerini almak için sabah 6’dan beri kuyrukta olduklarını söyleyen vatandaşlar, belediyeye teşekkür etti. Uzun kuyruk karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar, her yıl fide aldıklarını kaydetti. 
Vatandaşları ziyaret ederek bir süre sohbet eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 10 bin kasa fide dağıtılacağını söyleyerek, “Kocasinan Belediyesi olarak bugün domates fidesi dağıtım programındayız. Biliyorsunuz, domates fidesi artık Kocasinan Belediyesi ile özdeşleşmiş bir organizasyondur. Bunu uzun yıllardır yapıyoruz. Özellikle yerli tohumun Kayseri’de ‘Karahıdır’ olarak bilinen bölgemizin tohumları ile yetiştirmiş olduğumuz domates fideleri, hemşerilerimiz tarafından özellikle mayıs ayının ilk günlerinde ‘Ne zaman dağıtılacak?’ diye sıklıkla sorulan sorulardan bir tanesidir. Hayatın her alanında belediye var. Sadece yol, kaldırım ve çevre düzenlemesi değil. Bunun dışında bir farkındalık olarak da domates fideleri ortaya çıkmış bir organizasyondur” ifadelerini kullandı. 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.