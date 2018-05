Domates fidesi için metrelerce kuyruk oluşturdular

Kocasinan Belediyesi tarafından her yıl dağıtılan domates fideleri, bu senede dağıtıldı. Belediyenin hizmet binası önünde dağıtılan domates fidelerinden almak isteyen vatandaşlar, sabahın ilk ışıklarıyla beraber uzun kuyruklar oluşturdu. 7’den 70’e herkesin beklediği kuyrukta, belediye yetkilileri yorulan vatandaşlar için sandalye koydu.

Domates fidelerini almak için sabah 6’dan beri kuyrukta olduklarını söyleyen vatandaşlar, belediyeye teşekkür etti. Uzun kuyruk karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar, her yıl fide aldıklarını kaydetti.

Vatandaşları ziyaret ederek bir süre sohbet eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 10 bin kasa fide dağıtılacağını söyleyerek, “Kocasinan Belediyesi olarak bugün domates fidesi dağıtım programındayız. Biliyorsunuz, domates fidesi artık Kocasinan Belediyesi ile özdeşleşmiş bir organizasyondur. Bunu uzun yıllardır yapıyoruz. Özellikle yerli tohumun Kayseri’de ‘Karahıdır’ olarak bilinen bölgemizin tohumları ile yetiştirmiş olduğumuz domates fideleri, hemşerilerimiz tarafından özellikle mayıs ayının ilk günlerinde ‘Ne zaman dağıtılacak?’ diye sıklıkla sorulan sorulardan bir tanesidir. Hayatın her alanında belediye var. Sadece yol, kaldırım ve çevre düzenlemesi değil. Bunun dışında bir farkındalık olarak da domates fideleri ortaya çıkmış bir organizasyondur” ifadelerini kullandı.