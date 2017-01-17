Dönüşen Melikgazi cazibe merkezi oldu Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ile Melikgazi şehrinin cazibe merkezi olduğunu söyledi.

Melikgazi Belediyesi olarak imarlı şehirleşmeye ve gelişmeye büyük önem verdiklerini 20 yıldır uygulanan çalışmalar ile Melikgazi İlçesinin bir cazibe merkezi konumuna geldiğini belirten Başkan Büyükkılıç, “Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında 2016 yılında temeli atılan 6 mahalledeki 30 bloktan oluşan 1288 dairenin inşaatları kış şartlarına rağmen devam etmektedir. Kentsel Dönüşüm Projemizi 2015 yılı itibariyle özellikle şehrimizin batı bölümünde başlatılmıştır. 6 mahallede devam eden 30 bloktaki 1288 daire 2017 yılı sonunda tamamlanarak hak sahiplerine verilecektir. Melikgazi şehri gelişerek yenileniyor ve büyüyor. Bu Kayseri ve Anadolu için bir kazançtır. Hak sahiplerini modern, çağdaş, gerçekten yaşanabilir konutlarla buluşturmak amacıyla çalışmalarımız sürmektedir.” dedi.





Hem fiziki hem sosyal değişim

Melikgazi ilçesinin projesi ve uygulaması başarı ile tamamlamış kentsel dönüşüm çalışması referans gösterildiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, kentsel dönüşüm projesi kapsamında konutların sadece fiziki yapıyı yani kentsel dönüşümü gerçekleştirmediğini aynı zaman da bu bölgelerde sosyal ve kültürel değişime ve gelişime de katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Kurum Haberi

