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Döviz kurlarındaki dalgalanma bıçak fiyatlarını artırdı

35 yıldır bıçakçılık işi yapan Ahmet Tüfekçi, döviz kurlarında meydana gelen artışın, kurbanlık kesiminde kullanılan bıçak fiyatlarını da artırdığını söyledi.

Döviz kurlarındaki dalgalanma bıçak fiyatlarını artırdı

Camikebir esnaflarından Ahmet Tüfekçi, son günlerde artan döviz fiyatlarından dolayı bıçak fiyatlarının da yükseldiğini; bu nedenle vatandaşların bıçak satın almaktan ziyade ellerindeki bıçakları bileyletmeyi tercih ettiklerini ifade etti. Bıçak fiyatlarının 20 TL ile 45 TL arasında değiştiğini, bileme fiyatlarının da 2 TL’den başladığını belirten Tüfekçi, “Bıçak satışlarımız oldukça düşük. Bunun nedeni de döviz fiyatları. Kendi aldığımız malı bile satmaya korkuyoruz. Satışlarımızda oldukça büyük bir sıkıntı var. Allah’a şükürler olsun ki elbet bunları da aşacağız. Bıçak fiyatları yükselince vatandaşlarımızın bıçak bileyletmeye ilgisi arttı” dedi.
“Bakkalda, berberde bıçak bilenmez”
Biletme işinin de ehline bırakılması önerisinde bulunan Tüfekçi, vatandaşların ucuz diye berber ya da bakkal önüne konan bileme taşlarını tercih etmemesi gerektiğini vurguladı. Bileme işinin son güne bırakılmaması gerektiğini söyleyen Tüfekçi, “Vatandaşlarımız bakkal önünde bıçak bileyletiyor. Berber önüne taş koymuş ona bileyletiyor. Bıçak kesmediği zaman ise tekrar bizlere geliyorlar. Vatandaşlarımız bıçaklarını sağda solda bileyletmesinler işi ustasına bıraksınlar. İşi acemilere bırakıp boş yere para vermesinler” diye konuştu.
Kalın çelikten bıçaklar tercih edilmeli
Tüfekçi, kurban bıçağı seçimine dair ise şu önerilerde bulundu:
“Bıçak alırken vatandaş önce kalitesine bakmalı. Sapını bizler gül ağacından yapıyoruz, bu bıçağın daha dayanıklı olmasını sağlar. Bıçak kalın çelikten yapılmalıdır. Bu, kesimde büyük bir artıdır. Bu tür bıçaklar en az 20 sene kullanabilir. İnce çelik bıçak asla kurban kesiminde kullanılmaz.”
 

İHA

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