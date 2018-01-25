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Dr. Ali Akgün konferans verecek

Miraç Kültür Merkezi’nin organizasyon ettiği “Mirac Akademi”nin bu haftaki konuğu Araştırmacı Yazar Dr. Ali Akgün olacak.

Dr. Ali Akgün konferans verecek
Miraç Kültür Merkezi’nin “Mirac Akademi” konferans serisi sürüyor. Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği ve Çorakçı İlmi Araştırmalar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın da destek verdiği etkinliğin bu haftaki bölümünde Araştırmacı Yazar Dr. Ali Akgün, “Allah’a inanmanın rasyonel temelleri” konulu konferans verecek.
Etkinlik 28 Ocak Pazar günü 13.30’da Mirac Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilecek. 

Haber: Osman Gazi Gün / Tunahan Kaya
 
 
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