Dr. Muzaffer Yılmaz defnedildi

69 yaşında hayata gözlerini yuman Dr. Yılmaz için çalıştığı hastane önünde tören düzenlendi.

Düzenlenen törende konuşan Hastane Başhekimi Dr. Erol Bedir, 10 yıldan fazla süre beraber geçirdiği ağabeyini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını ifade ederek, "Bugün çok farklı ve hüzünlü bir şekilde karşınızdayım. Yılların dostu, hepimizin ağabeyi dün itibariyle çok sevdiği Hak’kına yürüdü. Hep istediği şekilde kimseye çektirmeden, çekmeden, kimseye eyvallah etmeden sadece yaratanına hesap vermek şartıyla aramızdan ayrıldı. Tanıyanlara, bilenlere sorup ‘birkaç şey söyleyin’ dediğimizde diyecekleri; ‘adamdı’, ‘karakter abidesi’, ‘çok zeki bir insan’ derler. 40 yıllık hekimlik hayatında yaklaşık 10 yıldan fazlasını beraber ağabeyimiz, yol arkadaşımız, yol göstericimiz olarak yanımızda oldu. Kimsenin ondan incindiğini, kırıldığını düşünmüyorum. Espri ve neşeleriyle ortama hayat verirdi" diye konuştu. Törene katılan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise Yılmaz'ın yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Muzaffer ağabey hem Devlet Hastanesinde hem Sigorta Hastanesinde çalışırken kardiyoloji uzmanı o dönemde piyasada yoktu. Dolayısıyla bizim istişare ettiğimiz, fikrine başvurduğumuz ve kardiyolji ile ilgili bir hasta karşımıza çıktığında ilk isim olarak aklımıza gelen dürüstlüğüyle, ilkesiyle, yönlendirici yaklaşımıyla, insanlara olan tavrıyla abide bir insandı. Her şeyden öte adam gibi adamdı" dedi.

Okunan Kuranı Kerim ve yapılan duaların ardından Dr. Muzaffer Yılmaz'ın cenazesi defnedileceği Yahyalı ilçesine götürüldü. Törene Bedir ve Büyükkılıç'ın yanı sıra Yılmaz'ın ailesi, mesai arkadaşları, hastane personeli ve vatandaşlar katıldı.

Dr. Yılmaz’ın naaşı, Yahyalı Merkez Cami'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



İHA

