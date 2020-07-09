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Dr. Sadık Ahmet’in eşinden Başkan Akay’a ziyaret

Batı Trakya Türklerinin büyük lideri merhum Dr. Sadık Ahmet'in Eşi Işık Sadıkahmet ve kızı Avukat Funda Sadıkahmet Alp, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı makamında ziyaret etti.

Dr. Sadık Ahmet’in eşinden Başkan Akay’a ziyaret

24 Temmuz 1995 tarihinde bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Dr. Sadık Ahmet’in eşi Işık Sadıkahmet ve kızı Funda Sadıkahmet Alp’in ziyareti sırasında, Kayseri Şeker İç Denetim Başkanı Selcen Erişen de hazır bulundu. Sıcak ve samimi bir havada gerçekleşen ziyarette merhum liderin eşi Işık Sadıkahmet, Batı Trakya Türkleri üzerinde birleştirici bir rol üstlenen Dr. Sadık Ahmet'in, bölgedeki Türklerin hakları için verdiği mücadelenin kuşaktan kuşağa aktarılarak yaşayacağına inandıklarını belirterek, Başkan Akay’a konukseverliğin den dolayı teşekkürlerini iletti.



Başkan Akay ise rahmetli Dr. Sadık Ahmet’in eşi ve Türk Milletine emaneti olan Değerli Işık Sadıkahmet Hanımefendi ve Ailesinin teşriflerinden dolayı onur duyduğunu belirterek, Batı Trakya’da yaşayan soydaşlarımızın, insan hak ve özgürlüklerinin Yunanistan tarafından ihlallerine karşı vermiş oldukları mücadelenin önemine vurgu yaptı ve Dr. Sadık Ahmet’in, günümüzde tüm Türk halklarına güç verdiğini söyledi.
Ziyaretin sonunda Işık Sadıkahmet Başkan Akay’a bir şilt takdim ederken, torunları İlke Işık ise Başkan Akay’a divit hediye etti.
 

Kurumsal

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