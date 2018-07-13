Drift yapan 42 sürücünün ehliyetleri alındı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde son yıllarda artarak devam eden özellikle gençler tarafından araç egzozlarına çeşitli aparatlar taktırarak gürültü çıkaran araç ve sürücüleri ile modifiyeli araçlarla Drift yaparak kamunun huzurunu ve sağlığını bozacak şekilde araç kullanan araç ve sürücülerine yönelik olarak; İl Emniyet Müdürlüğümüz trafik ekiplerince 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 30/1b maddesi “(. çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanan sürücüler” gereğince 01-05 Temmuz tarihleri arasında (44) adet Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenmiştir" ifadesinde bulunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ayrıca Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 67. Maddesi “teknik şartlara uygun durumda olmayan araçların trafiğe çıkması yasaktır.” gereğince muayene süresi dolmasa bile yetkili zabıtaca muayenesi gerekli görülenler ile üzerinde teknik değişiklik yapılan araçların ayrıca özel muayenesi zorunludur. Hükmü gereğince araçlara Uygunsuzluk Tespit Tutanağı düzenlenmek suretiyle, muayene istasyonlarına sevk edilmek üzere (42) araç trafikten men edilmiştir.



Gürültü ile ilgili aynı Kanunun, 73.madde (Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek, ....) gereğince (28) adet işlem yapılmış, Drift yapan araçlar ile ilgili olarak ise 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 46/2c maddesinden (aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek) maddesince (12) adet işlem yapılmıştır.



Yukarıda belirtilen araçları kullanan ve trafikte tehlike saçacak şekilde araç kullanan sürücüler ile ilgili olarak; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 45. Maddesi (Sürücü belgesi sahibi kişide sağlığı bakımından sürücülüğe engel aşikar bir değişikliğin görülmesi ve tespiti halinde, trafik görevlilerince sürücü belgesi geri alınarak, kişinin sağlık kuruluşlarında muayenesi istenir.) maddesi gereğince İl Sağlık Müdürlüğüne sevki yapılarak sağlık raporu aldırılması sağlanmaktadır. 01-05 Temmuz tarihleri arasında (42) sürücü İl Sağlık Müdürlüğüne rapor almak üzere sevki yapılmıştır.



Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde trafikte seyahat etmelerini önemle duyurur, kazasız günler geçirmenizi dileriz."