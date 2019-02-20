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DUBAİ’DE 3.6 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahir Nursaçan, Dubai’ye kurulması planlanan Türk Ticaret Merkezi vasıtasıyla pazara girdikten sonra çok daha farklı sektörlerde fırsatların Kayserili sanayiciyi beklediğine dikkat çekti. Nursaçan, “Mesela Dubai’deki 480-500 kadar beş yıldızlı otelin ihtiyaçlarının bir kısmını Kayseri’den biz verebiliriz. Bu oteller sürekli yenileniyor. İğneden ipliğe her şeye ihtiyaçları oluyor” dedi.  

DUBAİ’DE 3.6 MİLYAR DOLARLIK PAZAR
1,5 MİLYON DOLAR HİBE VAR
Başkan Nursaçan, “Dubai’ye inşallah Türk Ticaret Merkezi’ni kuracağız. Buranın yıllık 2.5 milyon dolarlık kirasının 1,5 milyonunu devletimiz hibe olarak karşılıyor. Orada Kayserili firmalarımız mallarını satacaklar. IKEA’nın yaptığını Kayseri olarak ürünlerimizle biz de yapacağız. İlk etapta 40 kadar firmamız istekli oldu. Onlarla başlayacağız. Türk Ticaret Merkezi’nin açılmasıyla Kayseri’de pek çok sektörümüz de canlanacak” dedi.

OTELLERE ODAKLANSAK YETER
Nursaçan, “Dubai’de yaklaşık 480 otel var ve bunların sürekli ihtiyaçları oluyor. Sözgelimi sürekli yenileniyorlar, mobilyaları, otel tekstil ürünlerini sürekli değiştiriyorlar. Bunun için de ortalama 7,5 milyon dolar para harcıyorlarmış. İşte size 3.6 milyar dolarlık dev bir hedef pazar. Daha otellerin başka günlük ihtiyaçları var. Otellerin işletim sistemi var ki, bu konuda ülkemiz dünya çapında da çok başarılı olarak biliniyor” dedi.

SIRADA DÖRT ÜLKE DAHA VAR
Kayseri’nin Dubai ile başlayan dünyaya açılma hedeflerinin büyüyerek devam edeceğini kaydeden Başkan Nursaçan, “Sanırım bir haftaya kadar Dubai ile ilgili bürokratik işlerimiz biter. Orasını başlattıktan sonra sırada, Amerika, Bosna, Afrika ve Hindistan var. Buralarda da benzer Ticaret Merkezleri açacağız. Arkadaşlarımız Amerika’yı inceliyor şimdi, gördük ki Kayseri ürünlerimiz için müthiş bir pazar var Amerika’da. Bunların hepsini yeni dönemde inşallah değerlendirecek ve Kayserili sanayicimizin ürünlerini hak ettiği şekilde dünyaya tanıtacak ve satacağız” diye konuştu.

 

İHA

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