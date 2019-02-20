DUBAİ’DE 3.6 MİLYAR DOLARLIK PAZAR Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahir Nursaçan, Dubai’ye kurulması planlanan Türk Ticaret Merkezi vasıtasıyla pazara girdikten sonra çok daha farklı sektörlerde fırsatların Kayserili sanayiciyi beklediğine dikkat çekti. Nursaçan, “Mesela Dubai’deki 480-500 kadar beş yıldızlı otelin ihtiyaçlarının bir kısmını Kayseri’den biz verebiliriz. Bu oteller sürekli yenileniyor. İğneden ipliğe her şeye ihtiyaçları oluyor” dedi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 09:56