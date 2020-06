Düğünlerde Uygulanacak Tedbirler Açıklandı

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliklerine gönderilen "Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler" genelgesine göre, düğün salonlarının 1 Temmuz'da açılabileceği duyuruldu. Alınan kararlar neticesinde düğünlerin kısa sürede ve açık alanda yapılacağını bildirilirken, takı töreni ve toplu fotoğraf çekiminin olmayacağı açıklandı.



Yayımlanan genelge ile alınan tedbirler şu şekilde açıklandı:

“Alınan tedbirler sonucunda virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında 09 Haziran 2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda düğün salonlarının 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecekleri kararı alınmıştır.

Bu kapsamda düğün törenleri için kullanılacak mekânların faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak aşağıda belirtilen İçişleri Bakanlığı’nın 24/06/2020 tarihli ve E.10116 sayılı Genelgesi doğrultusunda oy birliği ile aşağıdaki kararlar alınmıştır.

A) Genel Esaslar

1. Düğünler, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün oldukça açık havada yapılacak ve süre kısa tutulacaktır.

2. Düğünlerin yapılacağı mekânların işletmecileri/sorumluları tarafından genel kullanım alanlarına ve oturma düzenine ilişkin mesafe planı hazırlanacak, düğün mekânının misafir kapasitesi mesafe planına göre belirlenecek, bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilecek ve kapasite bilgisi düğün mekânının girişinde görülebilir bir yere asılacaktır.

Hazırlanan plan çerçevesinde mekânın girişlerinde ve sıra oluşabilecek her noktada mesafeyi sağlamaya yardımcı yer işaretlemeleri yapılacaktır.

3. Temizlik, maske ve mesafe kuralları ile uyulması gereken diğer kurallara ilişkin bilgilendirme afişleri düğün yapılacak mekânların girişlerine ve içerisinde uygun yerlere asılacaktır.

4. Misafirlerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak, 38 0C’den yüksek olan kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacaktır. Ateş ölçen personel/sorumlu tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanacaktır.

5. Düğün mekânlarının girişlerinde ve ortak kullanım alanlarında (ana salon, bina girişi, kantin/kafeterya, lavabolar vb.) el antiseptiği veya dezenfektan bulundurulacak, teması mümkün olduğunca azaltabilmek için bunların mümkünse fotoselli olmaları ve misafirlerin ellerini dezenfektan/el antiseptiği ile temizlemelerinden sonra içeri girişleri sağlanacaktır.

6. Her masada yeterli sayıda en az %70 alkol içeren kolonya veya el antiseptiği bulundurulacaktır.

7. Düğün yapılacak mekânlara maske takılarak girilecek, işletme sahiplerince girişlerde yeterli miktarda maske bulundurulacak, maskesiz misafirlere girişte maske dağıtılacaktır. Ayrıca maskelerin düğün sürecinde de takılması (gelin, damat, nikâh memuru ve şahitler dâhil olmak üzere) sağlanacaktır.

8. Gelin ve damadın bekleme odaları gibi alanlar için mümkünse doğal havalandırması olan (pencereli) odalar tercih edilecektir.

9. Düğün esnasında veya akabinde yemek ikramı olması durumunda İçişleri Bakanlığı’nın 30.05.2020 tarihli ve 8556 sayılı Genelgesinin hükümlerine ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “COVID19 kapsamında Restoran, Lokanta, Kafe, Pastane, Börekçi, Tatlıcı ve İçerisinde Yeme İçme Hizmeti Sunan İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler”e uyulacaktır.

10. Misafirlerin oturma düzeni masalar arası en az 1,5 metre, sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenecektir.

11. Mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı evde oturan çekirdek aileden olan misafir grubu için uygulanmayacaktır.

12. Düğünlerde karşılama, uğurlama ve takı merasiminde tokalaşma ya da kucaklama/sarılma yapılmayacak, mesafe korunacaktır.

13. Takı merasimi, hediyelerin düğün mekânının uygun bir yerinde bulundurulacak sandık vb. bir toplama kutusuna konulması şeklinde yapılacaktır.

14. Toplu fotoğraf çekimleri yapılmayacak, fotoğraf çekimi ve pasta kesimi esnasında gelin ve damat hariç mesafe kurallarına uyulacaktır. Ancak maske kullanmak ve mesafe kuralına uymak kaydıyla misafirler gelin ve damatla bireysel fotoğraf çekimi yapabilecektir.

15. Bu Genelge kapsamında düğün yapılacak mekânlarda, kişiler arasında temasa neden olabilecek ya da mesafe kuralına aykırılık oluşturulacak oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmayacaktır (gelin ve damat hariç). Sadece misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yayını (canlı müzik dâhil) yapılabilecektir.

16. Düğün mekânlarında bulunan mescitler 22/05/2020 tarihli ve 8357 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi hükümlerine uygun olarak kullanıma açılabilecektir.

17. Düğün mekânlarında bulunan kantin/kafeteryalarda temizlik, maske kullanımı ve mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulacak, buralarda tek kullanımlık bardak, tabak vb. malzemeler kullanılacaktır. Bu hizmetlerin sunumu sırasında Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “COVID19 Kapsamında Büfe, Kantin ve Bayilerde Alınması Gereken Önlemler”e uyulacaktır.



18. Genel kullanım alanlarına atık kutuları konulacak, bu kutuların sadece maske, eldiven gibi malzemeler için kullanılacağı belirtilecek ve bu atıklar imha edilirken diğer atıklarla birleştirilmeyecektir.

19. Davetlileri düğün yapılacak mekânlara taşıyacak otobüs/minibüslerde Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “COVID19 Kapsamında Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler”e uyulacaktır.

20. Park hizmetinin verilmesi halinde araçta temas edilen her nokta (kapı kolu, direksiyon, vites vb.) temizlendikten sonra araç misafire teslim edilecektir.

21. Asansörlerin kullanımı sınırlandırılacak, kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilecek ve bu sayı asansör girişinde belirtilecektir. Asansör içerisinde mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenecektir.

B) Düğün Yapılacak Mekânlar

1. Kapalı Alanlarda Yapılacak Düğünler;

a) Kapalı alanlarda yapılacak düğünlerde mekânın sağlıklı havalandırılması için iki düğün arasında en az 1 saatlik zaman bırakılacak, bu süre zarfında şartlara göre kapı/pencere açılarak veya merkezi sistemlerle doğal hava sirkülasyonu sağlanacaktır.

b) Düğün yapılacak kapalı mekânlarda bulunan çocuk oyun alanları kullanılmayacaktır.

2. Açık/Kır/Bahçe vb. Yerlerde Yapılacak Düğünler;



Açık mekânlarda bulunan çocuk oyun alanlarındaki sık dokunulan yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanacaktır. Ulaşılabilir alanlarda el antiseptiği bulundurulacaktır.

Koronavirüs (COVID19) bulaşma riskini artıracağı için 1 metreden yakın temas gerektiren aktiviteler yapılmayacaktır.

3. Köy/Sokak Düğünleri;

a) Düğün sahiplerine düğün yapılacağına dair bildirimde bulunurken bu karara esas teşkil eden İçişleri Bakanlığı’nın 24/06/2020 tarihli ve E.10116 sayılı Genelgesi hükümleri tebliğ edilecek, aynı zamanda düğün yapılacak mahalde bulunan kolluk birimince, düğün sahiplerinden İçişleri Bakanlığı’nın 24/06/2020 tarihli ve E.10116 sayılı Genelgesi hükümlerine uyulacağına ilişkin mezkûr genelge ekinde yer alan imzalı taahhütname alınacaktır.

b) Yemek verilmesi durumunda tek kullanımlık malzemeler (çatal, kaşık, tabak vb.) tercih edilecektir.

C) Düğün Esnasında veya Akabinde Kokteyl vb. Etkinlik Olması

1. Kokteyl vb. masaları arası en az 1,5 metre olacak şekilde düzenlenecektir.

2. Her masada yeterli sayıda en az %70 alkol içeren kolonya veya el antiseptiği bulundurulacaktır.

3. “Açık Büfe” uygulanması durumunda, büfede bulunan yiyeceklerin misafirler tarafından alınmasını ve misafirlerin yiyeceklerle temas kurmalarını engelleyici bir cam siperlik bulundurulacaktır. İstenen yiyeceklerin önlemler dâhilinde bir görevli tarafından misafirlere verilmesi sağlanacaktır.

4. Ortak kullanımda olan çay/kahve makinası, sebil, içecek makinası ve benzeri cihazların personel vasıtasıyla kullanımına müsaade edilecektir.

D) Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırması

1. Düğün mekânlarının temizliği günlük olarak yapılacak ve bu mekânlar düzenli olarak havalandırılacaktır.

2. Düğün mekânlarının temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin temizliğine azami düzeyde dikkat edilecektir.

3. Temizlik yapan personel tıbbi maske ve eldiven kullanacaktır.

4.Genel tuvaletlerin giriş kapısı mümkünse otomatik kapı sistemi olarak düzenlenecek, düzenlenememesi halinde uygun şekilde paravan konularak giriş kapıları açık tutulacaktır.

Ayrıca tuvaletlerde devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu ve çöp kutusu bulundurulacak ve teması mümkün olduğunca azaltabilmek için muslukların, sıvı sabun ünitelerinin mümkünse fotoselli olmaları sağlanacaktır. El kurutma cihazlarının kullanımına izin verilmeyecektir.

5. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan alanların havalandırması doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek, kapı ve pencereler açık bırakılarak doğal havalandırma sağlanacak ve havalandırma sistemlerinin kullanımı ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığının İklimlendirme Rehberinde belirtilen kurallara uyulacaktır.

E) Düğün Yapılacak Mekânlarda Görevli Personele Yönelik Önlemler

1. Personelin COVID19’ un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanacaktır.

2. Personel girişinde, el dezenfeksiyonu veya antiseptiği bulundurulacaktır.

3. Personelin giriş/çıkışlarında vücut ısısı ölçümleri termal sensörlerle ya da temassız ateş ölçerlerle yapılacak ve bu veriler günlük olarak kayıt altına alınacak ve asgari 14 gün süreyle saklanacaktır. Ayrıca personelin birlikte yaşadığı kişilerin de koronavirüs (COVID19) açısından izlenebilmesi için personelden bu kapsamda bilgi alınacaktır.

4. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan/gelişen çalışanlar tıbbi maske takılarak COVID19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilecektir.

5. Düğün mekanlarında çalışan personel için yeterli miktarda koruyucu ekipman bulundurulacaktır. Tüm personel, çalışma esnasında çalışma alanının gerektirdiği tıbbi/bez maske, yüz koruyucu şeffaf siperlik vb. kişisel koruyucu ekipmanı kullanacaktır. (Maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilecek, yeni maskenin takılması esnasında ise el temizliğine özen gösterilecektir.)

6. Personel kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni sağlanacaktır.

7. Personel, el hijyenine dikkat etmesi konusunda sürekli uyarılacaktır. (El hijyenini sağlamak için ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanacağı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiğinin kullanılacağı hususu esas alınacaktır.)

8. Düğün mekânlarında görevli personelin tuvalet, dinlenme, ortak yemek ve sosyal alanları mesafe koşullarına göre düzenlenerek (bu konuda gerekirse yer işaretlemeleri, şerit, bariyer vb. düzenlemeler yapılacak) bu alanların kapasitesi belirlenecek ve belirlenen kapasiteye uygun olacak şekilde personelce kullanımına müsaade edilecektir. Bu alanların temizliği ve kurallara uygun şekilde dezenfeksiyonu düzenli olarak sağlanacaktır. Ayrıca buralarda alkol bazlı el antiseptiği/dezenfektanı bulundurulacaktır.

9. Personel, kendisinde veya birlikte yaşadığı kişilerde Koronavirüs (COVID19) semptomlarını görmesi halinde bu durumu vakit kaybetmeksizin işletme yöneticisine bildirecektir.

10. Düğün mekânının yönetimi tarafından personele belirli periyotlar halinde ve herhangi bir şüpheli durumun varlığı (yüksek ateş, öksürme, nefes daralması, koku alma duyusunda kayıp, halsizlik vb.) halinde Koronavirüs (COVID19) testi yaptırılacak, sonuçlar kayıt altına alınarak muhafaza edilecek, test sonucu pozitif çıkan ya da test sonucu pozitif biriyle temaslı olması nedeniyle takibe giren, test sonucu pozitif olup iyileşen ancak son negatif test sonucundan itibaren 14 günlük takip süresi geçmeyen ve kendisi veya birlikte yaşadığı kişinin şüpheli durumda olması nedeniyle test yaptırılan personelin test sonucu alınana kadar çalışmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

F) Diğer Hususlar

Nişan, gelin alma, kına, sünnet düğünü vb. etkinliklerde de yukarıda belirtilen kural ve esaslara uygun hareket edilmesi sağlanacaktır.

Ayrıca ;

Şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı konulu 01.06.2020 tarih ve 8567 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesinin "b" maddesinde, "Şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulamanın Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan ve mezkûr genelge ekine gönderilen rehberler doğrultusunda gerçekleştirilmesi," hükmü mevcut olup Koronavirüs Bilim Kurulunca hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde konuyla ilgili olarak: "Eşler ve 20 yaş altı aynı soyadını taşıyan çocuklar yan yana seyahat edebilirler. Bir aile için satışı yapılmış yan yana oturulan koltukların ön ve arka sırasındaki koltuklarda, cam kenarına tekli oturma sağlanacak şekilde bilet satışı yapılır." denilerek aynı aile fertlerinin mesafe kurallarından muaf olduğu belirtilmiştir.

Bu durumun toplu taşıma araçları için getirilen maksimum yolcu sayısı ve oranlarında değişiklik ve esneklik oluşturması nedeniyle yapılan denetimlerde aynı aile fertlerinin ( yukarıda belirtildiği şekliyle) yanyana oturması sebebi ile oluşan maksimum yolcu sayısı aşımları dikkate alınmayacak ve uygulama bu yönde gerçekleştirilecektir.

Yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacaktır.”