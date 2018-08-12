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Dumanı gören telefona sarıldı

Kayseri'de izolasyon yapılan bir apartmanın çatısında yangın çıkarken, dumanı gören vatandaşlar cep telefonları ile görüntü çekmeye çalıştı. 

Dumanı gören telefona sarıldı

Edinilen bilgiye gör, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Bulvarı'nda bulunan Malazgirt Apartmanı'nın çatı izolasyonunun yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sararken polis ekipleri tarafından bina sakinleri dışarı çıkarıldı. 

İhbarın yapılmasının ardından itfaiye ekipleri olay yerine gelerek alevlere müdahale etti. Polis ekiplerinin önlem almasına rağmen görüntü almak isteyen meraklı vatandaşlar ekiplerin çalışmasını engelledi. Cep telefonlarına sarılan vatandaşlar sosyal medyada yayın yapma telaşına düşerken, apartman sakinleri ise endişeli gözlerle itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarını takip etti. 
Yetkililer olayla ilgili işlem başlatıldığını bildirdi. 
 

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