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DÜNYA PROJESİNİ YAPIYOR

Melikgazi Belediyesi’nin tarihi kültürel mirası korumaya yönelik ciddi çalışmalarından ve ard arda alınan ödüllerden dolayı Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı tebrik eden Prof. Dr. Metin Sözen, “Yapılan iş bir dünya projesidir. Başkanımız gözünü kırpmadan bu projeye destek verdi. Sonuçta inşallah dünya çapında müthiş bir iş ortaya çıkacak” dedi.  

DÜNYA PROJESİNİ YAPIYOR
BAŞKAN SEVECEN BİRİ
 
2017 yılı “Tarihi Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme” Yarışması’nın Antalya ilinde YAPEX Restorasyon Fuarı’nda düzenlenen ödül töreninde  Prof. Dr. Metin Sözen, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç için anlamlı ve övgü dolu açıklamalar-da bulundu.  Prof. Sözen, “Memduh bey sevecen ve çok açık net bir yapıya sahip . Bu da insan ilişkilerinin çok gelişmişliğini gösterir” dedi. 
 
GÖZÜNÜ KIRPMADAN DESTEK OLDU
 
Sözen, “Başkan Memduh Bey Kayseri’de, Melikgazi’de hem tek yapıdan hem de çevredeki yeni bağlanan yerlerde bütünsel hizmet sunmakta Koramaz Vadisi’ni havza boyutuna çıkartmaktadır. Koramaz Vadisi toparlanabilirse bir dünya projesidir. Bu projeye gözünü kırpmadan desteğini eksik etmedi ve yavaş yavaş sonuçlarını göreceğiz” diye konuştu.
 
İÇİM ÇOK RAHAT
Prof. Dr. Metin Sözen, Melikgazi’de yapılanlar açısından içinin çok rahat olduğunu söyleyerek, “Kent içinde yapılan hareketleri bütünleştirdi. İçim o kadar rahat ki. Bu yıl 160’a yakın proje içerisinden Melikgazi Belediyesi’ne bu ödülü gönül rahatlığı ve oy birliği ile aldığımız kararla verdik. Jüri olarak Melikgazi Belediyesi’nin yaptığı işin büyüklüğünü konuştuk” dedi. 
  

 

Haber Merkezi

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