DÜNYA PROJESİNİ YAPIYOR

BAŞKAN SEVECEN BİRİ
2017 yılı “Tarihi Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme” Yarışması’nın Antalya ilinde YAPEX Restorasyon Fuarı’nda düzenlenen ödül töreninde Prof. Dr. Metin Sözen, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç için anlamlı ve övgü dolu açıklamalar-da bulundu. Prof. Sözen, “Memduh bey sevecen ve çok açık net bir yapıya sahip . Bu da insan ilişkilerinin çok gelişmişliğini gösterir” dedi.
GÖZÜNÜ KIRPMADAN DESTEK OLDU
Sözen, “Başkan Memduh Bey Kayseri’de, Melikgazi’de hem tek yapıdan hem de çevredeki yeni bağlanan yerlerde bütünsel hizmet sunmakta Koramaz Vadisi’ni havza boyutuna çıkartmaktadır. Koramaz Vadisi toparlanabilirse bir dünya projesidir. Bu projeye gözünü kırpmadan desteğini eksik etmedi ve yavaş yavaş sonuçlarını göreceğiz” diye konuştu.
İÇİM ÇOK RAHAT
Prof. Dr. Metin Sözen, Melikgazi’de yapılanlar açısından içinin çok rahat olduğunu söyleyerek, “Kent içinde yapılan hareketleri bütünleştirdi. İçim o kadar rahat ki. Bu yıl 160’a yakın proje içerisinden Melikgazi Belediyesi’ne bu ödülü gönül rahatlığı ve oy birliği ile aldığımız kararla verdik. Jüri olarak Melikgazi Belediyesi’nin yaptığı işin büyüklüğünü konuştuk” dedi.
2017 yılı “Tarihi Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme” Yarışması’nın Antalya ilinde YAPEX Restorasyon Fuarı’nda düzenlenen ödül töreninde Prof. Dr. Metin Sözen, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç için anlamlı ve övgü dolu açıklamalar-da bulundu. Prof. Sözen, “Memduh bey sevecen ve çok açık net bir yapıya sahip . Bu da insan ilişkilerinin çok gelişmişliğini gösterir” dedi.
GÖZÜNÜ KIRPMADAN DESTEK OLDU
Sözen, “Başkan Memduh Bey Kayseri’de, Melikgazi’de hem tek yapıdan hem de çevredeki yeni bağlanan yerlerde bütünsel hizmet sunmakta Koramaz Vadisi’ni havza boyutuna çıkartmaktadır. Koramaz Vadisi toparlanabilirse bir dünya projesidir. Bu projeye gözünü kırpmadan desteğini eksik etmedi ve yavaş yavaş sonuçlarını göreceğiz” diye konuştu.
İÇİM ÇOK RAHAT
Prof. Dr. Metin Sözen, Melikgazi’de yapılanlar açısından içinin çok rahat olduğunu söyleyerek, “Kent içinde yapılan hareketleri bütünleştirdi. İçim o kadar rahat ki. Bu yıl 160’a yakın proje içerisinden Melikgazi Belediyesi’ne bu ödülü gönül rahatlığı ve oy birliği ile aldığımız kararla verdik. Jüri olarak Melikgazi Belediyesi’nin yaptığı işin büyüklüğünü konuştuk” dedi.
Haber Merkezi