DÜNYA PROJESİNİ YAPIYOR Melikgazi Belediyesi’nin tarihi kültürel mirası korumaya yönelik ciddi çalışmalarından ve ard arda alınan ödüllerden dolayı Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı tebrik eden Prof. Dr. Metin Sözen, “Yapılan iş bir dünya projesidir. Başkanımız gözünü kırpmadan bu projeye destek verdi. Sonuçta inşallah dünya çapında müthiş bir iş ortaya çıkacak” dedi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 09:54