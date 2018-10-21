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Dünya Şampiyonu Önce 'Evet' Dedi Ardından Ok Attı

Dünya Okçuluk şampiyonu Demir Elmaağaçlı ile bir diğer okçu Burcu Buket Şener'in nikahı Kayseri'de yapılan Türkiye Okçuluk Kupası finalinde kıyıldı. 

Dünya Şampiyonu Önce 'Evet' Dedi Ardından Ok Attı

Kayseri'de devam eden Türkiye Kupası'nın final maçını izlemek için Demir Elmaağaçlı ve Burcu Buket Şener damatlık ve gelinlikleriyle protokol alanında yerini aldı. Final maçlarının ardından sahneye çıkan Elmaağaçlı ve Şener çiftinin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik kıydı. Çifti tebrik eden Başkan Çelik, gençlere nasihatlerde bulundu. Nikahın kıyılmasının ardından Başkan Çelik evlilik cüzdanını dünya şampiyonu okçu Elmaağaçlı'ya teslim etti. Hatıra fotoğrafları çekilmesinin ardından Elmaağaçlı, hedefe ok attı. Elmaağaçlı, hayatında birçok ok attığını ancak hiç bu kadar heyecanlanmadığını söyledi. 
Nikah törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, davetliler, çiftin ailesi ve yakınları katıldı. 
 

İHA

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