“DÜNYANIN İLK 10’UNA GİRERİZ” Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni dönemin ilk Başkan’ı olarak TBMM’de yemin etmesi ardından, kabineyi de açıklaması ile Türkiye yeni bir döneme girdi. İş dünyasının önde gelen isimleri yeni sistemi ve açıklanan yeni kabineyi değerlendirdi. Kayseri iş dünyasının temsil edildiği sivil toplum kuruluşlarının yönetim kurulu başkanları yaptıkları açıklamalarla, Türkiye’nin bundan sonra çok daha hızla gelişip , büyüyeceği ve 2023 hedefine daha güçlü odaklanıp erişeceği, görüşünde birleştiler.

İşte iş dünyasının temsil edildiği sivil toplum kuruluşlarının Yönetim Kurulu Başkanları’nın açıklamaları şöyle :



Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy:



“Türkiye’ye, yeni sistem de sistemin ilk Devlet Başkanı da, hayırlı olsun. Eminim ki, Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde yeni sistemde yeni kabineyle 2023 hedeflerine daha hızla ulaşılacaktır. İş dünyasının beklentileri doğrultusunda gerçekleşen yeni kabine de iş dünyasına ayrıca bir güven vermiş ya da başka bir deyişle güveni daha da pekiştirmiştir. Yapısal reformlar, yeni yönetim sisteminde daha da hızla ve kolaylıkla, bürokrasiye takılmadan gerçekleştirileceğine inanıyoruz. Yeni sistem ve kabine, 2023 hedeflerine, ekonomi ve yeni reformlar odaklı daha hızla ve emin adımlarla gidilmesini sağlayacaktır. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi yeni sistem ile yeni kabine ile yapılacak olan reformlar toplamı neticede ülkemizi hedefimiz olan Devler Ligi’ne yükseltecektir. Yani ilk 10 ülke arasına gireceğiz bu yapı bunu sağlayacaktır, buna inancımız tamdır.

Devler liginde olma odaklı tüm çalışmalarda bizler de bu hamlenin paydaşları olarak üstümüze düşeni yapacağız, zaten iş dünyasından önemli ve yetkin isimlerin de kabinede yer alması bizlerin işin içinde olmamızı ve elimizi değil imkanlarımız dahilinde gövdemizi taşın altına sokmamız anlamına gelecek ve bunu hızlandıracaktır. Bu yapı ve yeni kabiniyle bu ülke uçar ve devler ligine de girer. Hayırlı uğurlu olsun, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm kabinenin ve yeni sistemdeki değerli isimlerin Allah yar ve yardımcısı olsun “



KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi:



“Kabine, çok değerli doğru tercih edilmiş isimlerden oluşuyor, özellikle iş dünyasından önemli ve deneyimli isimlerin kabinede yer alması, iş dünyasına da müthiş heyecan ve moral vermiştir. Bizlerin ülke ekonomisini de ilgilendiren çeşitli taleplerinin, bürokrasi hazretlerine takılmadan doğrudan en üst makama aktarılmış ve aktarılacak olması, işlerin çok daha hızla ve kolay ilerleyeceğini işaret etmektedir.İş dünyası olarak sistemi de yeni kabineyi de çok olumlu karşılıyoruz. Detaylar henüz tam belli değil ama, bunlar da belli olup üst üste gerekli adımlar atılıp, ülke olarak önümüze açılan yeni yolda, taşlar yerine hızla oturdukça, her türlü gerekli reformların yapılmasıyla birlikte, ekonomi ve iş dünyasının da buna olumlu yanıt vereceğine inanıyorum, 7.4 lük büyüme hızını yakalayan bu yapı bundan sonra daha da geliştirip ülkeyi daha da yukarılara taşıyacaktır buna inancımız tamdır. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve kabine üyeleri olmak üzere Türkiye’ye hayırlı uğurlu olsun. Allah yar ve yardımcıları olsun.



KOSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan;



“Hayırlı uğurlu olsun , Allah yar ve yardımcıları olsun. Ekonomik gelişmeler ve yapılacak reformlarla bu gelişmelerin daha da artacağına ve ülkemizin de hedeflerine daha hızla ulaşacağına inanıyoruz. Özellikle yeni kabinede, iş dünyasından önemli isimlerin yer alması, bizler açısından çok olumlu değerlendirilmiştir, zira iş dünyasındaki gelişmeleri yakından bilen ve içinde olan isimlerle kararlar daha doğru ve daha pratik olarak alınabilecektir. Bu da, iş dünyasına ve ona bağlı olarak da ekonomiye çok olumlu yansır. Sonuçta kazanan ülkemiz olur. Yapısal değişikliklerin de hızla yapılmasının ardından, çarkları daha iyi işleyen ve daha hızlı dönen, üreten Türkiye olacağız. İşini bilen ehliyetli isimlerin hükümette yer alması, iş dünyasının güvenini daha da artırmıştır. Gelişmelerin çok iyi olacağına ve bundan sonra ülkemizin önünün, daha açık ve hızla ilerleme adına daha büyük adımların atılacağına olan inancımız tamdır. “



KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış:



“Açıklanan yeni kabinemizdeki isimler, önümüzdeki dönemde devletimiz için canla başla çalışacak icracı isimlerden oluşmuş bir kadro. Özellikle iş dünyamızdan isimlerin kabinede olması bizim açımızdan son derece önemlidir. Yeni Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'ın, TOBB camiamızdan bir isim olması da, bizi ziyadesiyle memnun etti. İş dünyamızın temsiliyeti, karar alma süreçlerini hızlandıracak ve yapısal reformların hayata geçirilmesini sağlayacaktır. İş Dünyası olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde ve çok değerli isimlerin yer aldığı yeni kabinesiyle, Türkiye'nin yeni bir sıçrama gerçekleştireceğini ve 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğine inanıyoruz. Bu bağlamda, yeni hükümetimizi kutluyor ve başarılar diliyoruz"



İlter SAĞIRSOY