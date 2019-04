Dursun: "Hukukçuların kızıl elması sadece hukuk ve adalettir"

Kadir Has Kültür Sanat ve Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferans saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Konferansın açılış konuşmasını yapan KAyseri Baro Başkanı Cavit Dursun, eğitime verdikleri önemi aktararak; "Meslektaşlarım; her zaman söylediğimiz gibi biz hukukçuların kızıl elması sadece ve sadece hukuk ve adalettir. Kayseri Barosu Başkanlığı olarak her zaman hukuk eğitimine, hukukçunun eğitimine birinci sırada önem veriyoruz. İnşallah 1-2 ay içerisinde atamaları yapılacak ve 2019 yılı adli açılışı ile birlikte Kayseri şehrimizde hizmete girecek olan İstinaf Mahkemesinin kuruşuna da bizim için ve meslektaşlarımız için bir hazırlık olması anlamında bu konferansı düzenlemiş bulunuyoruz. Biz hukukçular herkese ve her şeye rağmen sadece ve sadece adalet ve hukuk diyeceğiz hukuk üstünlüğü diyeceğiz. Bizim bundan başka bir fikrimiz zikrimiz siyasetimiz yoktur ve olmamalıdır. Hukukçunun tek siyaseti hukuktur, vicdan ve adalettir ve böyle de olmalıdır. Bundan başka bir kurtuluşumuz ve çaremiz yoktur. Bunun yolu da nitelikli hukukçulardan geçmektedir. Bu yüzden Baro Başkanlığı olarak sürekli bir şekilde hukukun her alanında kendilerine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kıymetli hocalarımıza, 8 ayrı birbirinden kıymetli profesörlerimiz, yargıtay üyelerimiz, istinaf başkanlarımız, sağ olsunlar var olsunlar. Bütün her şeylerini bırakıp Kayseri’ye gelerek bizleri bu konuda aydınlatacaklar. Kayseri Barosu olarak hukuk eğitimine konferanslar ve eğitimler şeklinde sürdürdüğümüz gibi yaptığımız her eğitimle ilgili de uygun kitapları ve kanunları bastırarak siz değerli hukukçu meslektaşlarımıza vermekteyiz. Bu konseptimizi inşallah her zaman bu şekilde sürdüreceğiz” diye konuştu.



Konferansa; Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanı Hakim Vuslat Dirim, Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Üyesi Hakim Adem Albayrak, Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Prof. Dr. İzzet Özgenç ile Prof. Dr. Cumhur Şahin, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Hakim Ferşat Aydın, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi Başkanı Hakim Nevzat Boztaş ve hukukçular katıldı.