Düvenönü Bulvarı yenileniyor Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler kısıtlama süresince asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç bu kısıtlamada Düvenönü Bulvarı’nda devam eden asfalt yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükşehir belediyesi ekipleri Covid-19 salgını boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsat bilerek vatandaşların olmadığı günlerde şehir merkezinde yolların konforunu artırıyor. Düvenönü Meydanı’ndan başlayıp İnönü Bulvarı istikametinde Hatıroğlu Camisi’ne kadar olan yolun asfalt yenileme çalışmaları yapıldı.



Çalışmalar sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Bu güzel bulvarımızda hem altyapıyı hem de daha önce yıllarca hizmet etmiş asfaltlarımızı yenilemek suretiyle nitelikli uzun ömürlü çalışmalar yapıp çizgilerini çizip adeta süslenmiş bir gelin misali şehrimizin güzel insanlarına hizmete sunmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu iki günü fırsat olarak değerlendiriyoruz. Daha önce uzun süreli dört günü ve önceki hafta sonlarını değerlendirip şehrimizin Cumhuriyet Meydanı dahil Hastane Caddesi, İstasyon Caddesi, Talas Caddesi ve İstanbul Bulvarı olarak bilinen bölgelerini elden geçirmiştik. Bugün de burayı elden geçirmek suretiyle şehrimize yakışır bir konuma getiriyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri toplam 3 bin ton sıcak asfalt kullanarak Düvenönü’nde asfalt yenileme çalışmalarını tamamladı. Düvenönü’nde çalışmalarını tamamlayan ekipler Karayolları Üst Geçidi, Anatamir önü ve Sanayi Kavşağı’na kadar olan bölümde de asfalt yenileme çalışmalarına devam edecek.



Uzun bir aradan sonra yeniden kılınmaya başlanan Cuma namazı hakkında da görüşlerini ifade eden Büyükkılıç, “Dün de hatırlanacağı üzere Cuma namazının edasını başlandı. Şehrimizde sıkıntı oluşturmadan yaklaşık 700 civarında camide Cuma namazı eda edildi. Türkiye’mizde de fethin sembolü olan 29 Mayıs’a denk gelen Ayasofya’da Fetih Suresi’nin okunmasıyla da adeta bir milli heyecanı yineleyen bir yaklaşım sergilenmesi de bizleri ayrıca sevindirdi. Fatih’in ruhu da böylece şad oldu. Allah vesile olanlardan razı olsun. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ben bizi seven güvenen hemşehrilerimize bir kez daha minnet duyuyor, teşekkür ediyor, değerlerine bağlı böyle güzel bir şehrin hizmetkarı olmaktan da elbette ki keyif alıyoruz” şeklinde konuştu.



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