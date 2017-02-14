Duyarlı okuldan anlamlı kampanya

Okul Müdürü Mehmet Albostan, Kızılay’dan kan stoğunun azaldığı yönünde açıklamanın ardından bir proje hazırlayarak destek olabilme adına çalışma başlattıklarını belirterek; “Sosyal sorumluluk kapsamında devlet kurumu olarak ne yapabiliriz, bunu düşünmeye başladık. Böyle bir projeye ihtiyaç olduğunu düşündük. Ülkemiz kritik bir süreçten geçiyor. Bu süreçte gerek kurum olarak, gerek se birey olarak katkı sunmamız zorunluluk arz etti. Bizde bu kapsamda Türkmen kardeşlerimize nakdi ve ayni yardım olmak üzere bazı katkılarda bulunduk. Önemli olan süreklilik olması diye düşündük. Gerekli duyuruları yaptık. Güzel bir katılım oldu. Bundan da son derece memnun olduk. İnsanlara faydalı olabilmek mutluluk verici. Bizde elimizden geldiği kadar insanlarımıza her konuda destek olmaya çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.



Kızılay Kan Merkezi Bölge Müdürlüğü doktorlarından Özgür Yorgancı ise emeği geçenlere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederek; “Kan stoklarının azaldığı çağrısından bu yana kadar yüzde 50’lere varan bir bağış gerçekleştiğini aktardı. Kış aylarında kan bağış oranının bir hayli düştüğünü belirten Doktor Özgür Yorgancı; “Maalesef bu aylarda yanlış algıdan dolayı bağış az oluyor. Bu dönemde çok fazla ihtiyaç duyuyoruz. Vatandaşlarımız kışın kan verirsek üşürüz korkusuyla pek sıcak bakmıyorlar. Böyle bir durum söz konusu değil. Üşüme eylemi kanın miktarı ile değil, değerleri ile alakalı bir durum. Kışın bağışın az olmasının birinci nedeninin bu inancı taşıdığından kaynaklandığını düşünüyorum. Şu an itibarıyla kentimizde ayda 4-5 bin ünite kan toplanıyor. Dediğim gibi bu algı yanlış. Halkımızın desteğini bekliyoruz.” dedi.

Kızılay Genel Müdürlüğü tarafından bir süre önce “Kan stoklarında tehlike var” açıklamasının ardından birçok kurum ve kuruluş seferber olarak ülke genelinde kan bağışına destek vermeye başladılar. Kentimizde de bazı kurumlar bu çağrıya sessiz kalmayarak ne kadar duyarlı olduklarını gösterdiler.Talas’ta eğitim veren Fatma- Mustafa Hasçalık İlk-Ortaokulu öğretmenleri ve velileri “Vatan için kan da veririm, can da veririm” kampanyasını hayata geçirerek Kızılay’a bağışta bulundular. Öğretmenler, veliler ve çevre halkının katkılarıyla okul içerisinde oluşturulan stantlarda yaklaşık 200 ünite kan toplandı.