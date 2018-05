Duyarlı şoförlere başkandan plaket

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. bünyesindeki iki ayrı halk otobüsünde ardı ardına iki ayrı can kurtarıldı. İncesu-Fakülte seferi yapan Mehmet Erdem yönetimindeki halk otobüsü ve Erkilet’ten hareket eden Dursun Teke’nin kullandığı halk otobüsünde kalp krizi geçiren iki ayrı yolcu, sürücülerin gösterdikleri hassasiyetle hastanelere yetiştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, her iki sürücü ile Başkanlık Makamında bir süre görüştü. İki ayrı canın kurtulmasına vesile olan şoförleri canı gönülden tebrik ettiğini ifade eden Başkan Çelik, sürücülere, üzerinde “Görevinizde göstermiş olduğunuz hassasiyet ve duyarlılık için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim” ifadelerinin yer aldığı plaketleri verdi.

İncesu-Fakülte seferi yaparken yaşadığı olayı anlatan Araç Sürücüsü Mehmet Erdem, “06.45 İncesu- Fakülte seferini yapıyordum. Muayene istasyonu yakınlarında bir yolcunun kalp krizi geçirdiğini gördüm. Ambulansı aradık ve bize karşı gelmelerini söyledik. Otobüs İşletmesini de arayarak yolcu alamayacağımı belirtti. Amirlerimiz de bir an önce hastayı yetiştirmemi söylediler. Şehir Terminali önüne geldiğimde ambulansla karşılaştık ve hastayı ambulansa verdik” dedi.

“YOLCULAR BİZE EMANET”

Yolcuların önce Allah’a sonra sürücülere emanet olduğunu vurgulayan Mehmet Erdem, “Bu işten ekmek yiyoruz. Yolcu olmasa biz de yokuz. Yolcunun hayatı aracımıza bindiğinden itibaren inene kadar önce Allah’a sonra bize emanet. Yolcu bizim ekmeğimiz, velinimetimiz. Ben de rahatsızlanabilirim. Ben rahatsızlanırsam da yolcu bana sahip çıkacak” diye konuştu.

“TEREDDÜT ETMEDEN HASTANEYE YÖNELDİM”

8 yıldır otobüs kullanan Dursun Teke de benzer bir olayla Erkilet’ten çıktıktan sonra karşılaştı. Kalp krizi geçiren vatandaşı Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yetiştiren Dursun Teke, “Erkilet-Dere Mahallesi’nden hareket ettim. Yeşil Mahalle meydanında bir yolcunun kalp krizi geçirdiğini duydum. Ulaşım A.Ş. amirlerimizi aradım, beni hemen hastaneye yönlendirdiler. Araçta bir hemşire vardı. Hastanın nabzının attığını söyledi ve hemen hastaneye gitmemizi istedi. Ben de tereddüt etmeden Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gittim. Hangi arkadaşım olursa olsun benim yaptığımın aynısını yapar. Ulaşım A.Ş. olarak hepimiz bir bütünüz. Hepimiz üstümüze düşen görevi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz” dedi.

