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Eczacı Odası'nın 47 yıllık tarihinde bir ilk yaşandı

47 yıllık 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası'nda mevcut başkan Oğuzhan Ulutaş yapılan seçimde güven tazeleyerek 5. dönem seçilen ilk başkan oldu.

Eczacı Odası'nın 47 yıllık tarihinde bir ilk yaşandı

Hafta sonu Kayseri Eczacı Odası'nda yapılan seçimlerde mevcut başkan Oğuzhan Ulutaş ile Uğur Gençtürk'ün listeleri yarıştı. Pazar günü sabah başlayan oy kullanma işlemleri akşam saat 17.00'da son buldu. Yapılan seçimlerde oy sayımı yapılan itirazlar nedeniyle geç saatlere kadar devam etti.

Yapılan sayımlar sonrasında Oğuzhan Ulutaş, 335 oy alarak bir ilke imza attı. 47 yıllık oda tarihinde diğer başkanlar en fazla 4 dönem seçilebilirken, Oğuzhan Ulutaş 5. dönemde hem güven tazeledi hem de rekor kırmış oldu.
 

İHA

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