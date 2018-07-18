Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Eğirdir SAREM, Kayserili Su Ürünleri Yetiştiricilerini bilgilendirdi

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından Kayseri’de bulunan su ürünleri yetiştiricileri ile bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. 

Eğirdir SAREM, Kayserili Su Ürünleri Yetiştiricilerini bilgilendirdi

Toplantıya, Enstitü Müdürü Şakir Çınar, Teknik Koordinatör Dr. Cafer Bulut, Ziraat Yüksek Mühendisi Soner Savaşer ve Veteriner Teknikeri Gürkan Koçer, su ürünleri yetiştiricileri adına Kayseri Su Ürünleri Yetiştiricileri Birlik Başkanı Ahmet Sermed ve bölgedeki su ürünleri yetiştiricileri katıldılar. 

Eğirdir SAREM Müdürü Şakir Çınar, Toplantıda su ürünleri yetiştiriciliğinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğunu ifade ederek, Üreticilerin özellikle balık hastalıkları konusunda karşılaştıkları sorunlar ile ilgili Eğirdir SAREM Müdürlüğünün kendilerine her zaman yardımcı olacağını söyledi. 
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerTarım Ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Ve Politikalar Genel Müdürlüğü Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.