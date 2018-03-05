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Eğitim Bir-Sen’den harekata ‘Türk bayraklı’ destek

Eğitim Bir-Sen Kayseri Şubesi tarafından Afrin’e yönelik başlatılan Zeytin Dalı operasyonuna destek vermek amacıyla bayrak seferberliği başlatıldı. Bu kapsamda, vatandaşlara 5 bin adet Türk bayrağı dağıtıldı.

Eğitim Bir-Sen’den harekata ‘Türk bayraklı’ destek
Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara bayrak dağıtan Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, “Afrin’de şehit olan Mehmetçiklerimiz için Memur-Sen olarak bugün Cumhuriyet Meydanında 5 bin tane bayrak dağıtımı yapacağız. Sendika olarak Kayseri’de bayrak seferberliği başlatıyoruz. Önümüzdeki hafta 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabul günüdür. Yine 18 Mart ise Çanakkale Deniz Zaferinin 103’üncü yıldönümü dolayısıyla bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı. 

Kalkan, “Afrin’deki Mehmet’imizin, şehitlerimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha buradan vurgulamak istiyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyoruz. Biliyorsunuz 41 tane şehidimiz var. İnşallah şehit sayımız artmadan terör yuvaları biran önce temizlenir” diye konuştu. 
İHA
 
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