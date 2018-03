Eğitim-Sen Kadın Sekreteri Serap Polat, kadınların bedenlerinin ve emeklerinin erkek egemen düzen tarafından şekillendirilmeye çalışıldığını söyledi.

Kayseri Emek ve Demokrasi Platformu adına kent meydanında basın açıklaması düzenleyen grup, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla kadınlara yönelik şiddeti protesto etti. Grup adına bir konuşma yapan Eğitim-Sen Kadın Sekreteri Serap Polat, kadınların erkekler tarafından şekillendirilmeye çalışıldığını söyledi. Polat, "Bugün 11 yıllık iktidardan beslenen erkek egemen tahakküm en kirli yüzünü kadınlara yönelik şiddet, taciz, tecavüz, istismar ve cinayetler olarak göstermektedir. Rakamlarla geçiştirilmeye çalışılan çeşitli adli tedbirlerle çözüme ulaştırılmak istenen erkek şiddeti, kadın evlerinde, sokakta ve iş yerlerinde hedef almaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kadınların yaşamın her yerinde denetlenmeye çalışıldığının altını çizen Polat, "Her seferinde kadınların bedenler, emekleri, kimlikleri ve hayatları erkek egemen düzen tarafından şekillendirilmeye çalışılmaktadır. 25 Kasım 1960'ta Dominik Cumhuriyeti'nde Mirabel kardeşleri katleden zihniyetin bir benzeri bugün de kadınların etek boylarından tutunda evlerinin içine kadar yaşamın her alanını denetleme çabası içerisindedir" dedi.