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Eğitimcilerden şehit askerler anısına okul

Kayseri'de 16 Aralık 2016 Cumartesi günü PKK'lı teröristlerce canlı bomba saldırısında şehit edilen 15 asker için 16 derslikli okul yaptırılacak.

Eğitimcilerden şehit askerler anısına okul
Konuyla ilgili Kayseri Cumhuriyet Meydanında basın açıklaması yapan Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, 17 Aralık Cumartesi günü çarşı iznine çıktıklarında bombalı saldırıya uğrayarak şehit olan askerler anısına, Kayserili eğitimciler olarak okul yaptıracaklarını ifade etti. Başkan Aydın Kalkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kayseri 1. Komando Tugayının kahraman mensupları o gün silahsızlardır ve çarşı iznine çıkıyorlardı. Kimisi annesiyle görüşecek, kimisi insani ihtiyaçlarını giderecek, kimisi çay bahçesinde çay içecekti. Fakat hainler boş durmadı ve silahsız askerlere kalleşçe intihar saldırısı düzenledi. Vatan için canını feda eden Ömer Halisdemirleri, Fethi Sekinleri, Midyat Kaymakamı Muhammet Safitürk ve Kayseri şehitlerini unutmayacağız, unutturmayacağız. Biz eğitimciler, ülkemizin zor günlerinde cumhurbaşkanımız recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği milli seferberlik yürüyüşüne destek vermek istiyoruz. Bizlerin en büyük gücü kalemimiz ve fikirlerimizdir. Bir de kalbimizdeki vatan aşkı ve millet sevgisidir. Bu anlamda Kayseri’de hain terör saldırısında şehit olan 15 şehit askerimiz için okul yaptırmaya karar verdik.”

Söz konusu okulun yapımı ile devlete ve şehitlerin ailelerine destek olacaklarını kaydeden Başkan Aydın Kalkan, “Bizler 15 Şehide 15 derslikli okul projesini şehitlerimize ve onların annelerine, babalarına, eşlerine, çocuklarına armağan ediyoruz. Bu okulu gönlü vatan aşkıyla yanan 80 milyona armağan ediyoruz. Bu okulu Milli seferberlik ilan eden ve bizleri böyle hayırlı bir işe teşvik eden başta cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet büyüklerimize armağan ediyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.
İHA
 
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