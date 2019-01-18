EĞİTİME 76 MİLYONLUK YATIRIM

TÜM İLÇELERE YAPACAĞIZ
Başkan Büyükkılıç belediyenin imkanları dahilinde ve ihtiyacın önceliğine göre son beş yılda yaptıkları planlama ile neredeyse ilçede dokunmadık okul bırakmadıklarını söyledi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Melikgazi’de neler yaptıysak daha fazlasını inşallah Kayseri’nin tüm ilçelerinde yapacağız. Her şeyin başı eğitim, eğer bunu baştan sıkı tutar ve yerinde yatırımlar yaparsak sonuçta kazanan Kayseri ve ülkemiz olur” diye konuştu.
EĞİTİM ALTYAPISI YÜKSELECEK
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri genelinde ilçelere yaptığı ziyaretlerdeki tespitlerde eğitim alanındaki bazı eksikliklerin gözüne çarptığını hatırlatarak, “Merkezde ne varsa, ilçelerde de o olmalı. Olmazsa eğitimde fırsat eşitliği olmaz. Bunun için yeni dönemde iyi bir planlama yaparak, öncelik sırasına göre ilçelerimizdeki eğitim altyapı imkanlarını da yükseltmeye çalışacağız” dedi.
HAYIRSEVERLERLE BİRLİKTE
Melikgazi imkanlarıyla ilçedeki eğitimin kalitesinin yükselmesine ciddi katkı verdiklerine dikkat çeken Melikgazi Belediye Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Memduh Büyükkkılıç, “Melikgazi de 5 yılda eğitim alanına, 76 milyon liralık yatırım yapmışız. Gerek belediye imkanlarımızla, gerekse hayırseverleri de işe dahil ederek tüm ilçelerde çok ciddi rakamlara varan eğitim yatırımları yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu.
Başkan Büyükkılıç belediyenin imkanları dahilinde ve ihtiyacın önceliğine göre son beş yılda yaptıkları planlama ile neredeyse ilçede dokunmadık okul bırakmadıklarını söyledi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Melikgazi’de neler yaptıysak daha fazlasını inşallah Kayseri’nin tüm ilçelerinde yapacağız. Her şeyin başı eğitim, eğer bunu baştan sıkı tutar ve yerinde yatırımlar yaparsak sonuçta kazanan Kayseri ve ülkemiz olur” diye konuştu.
EĞİTİM ALTYAPISI YÜKSELECEK
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri genelinde ilçelere yaptığı ziyaretlerdeki tespitlerde eğitim alanındaki bazı eksikliklerin gözüne çarptığını hatırlatarak, “Merkezde ne varsa, ilçelerde de o olmalı. Olmazsa eğitimde fırsat eşitliği olmaz. Bunun için yeni dönemde iyi bir planlama yaparak, öncelik sırasına göre ilçelerimizdeki eğitim altyapı imkanlarını da yükseltmeye çalışacağız” dedi.
HAYIRSEVERLERLE BİRLİKTE
Melikgazi imkanlarıyla ilçedeki eğitimin kalitesinin yükselmesine ciddi katkı verdiklerine dikkat çeken Melikgazi Belediye Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Memduh Büyükkkılıç, “Melikgazi de 5 yılda eğitim alanına, 76 milyon liralık yatırım yapmışız. Gerek belediye imkanlarımızla, gerekse hayırseverleri de işe dahil ederek tüm ilçelerde çok ciddi rakamlara varan eğitim yatırımları yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu.
İlter SAĞIRSOY