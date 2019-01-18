EĞİTİME 76 MİLYONLUK YATIRIM Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Melikgazi ilçesinde eğitime çok büyük destek verdiklerini hatırlatarak, “Son beş yılda, 12 ilkokul, ortaokul ve lise, 2 anaokulu 4 anasınıfı, 98 spor salonu, 8 tiyatro salonu, 28 öğretmenler odası,112 basketbol sahası,36 okula tuvaleti ve tüm okulların çevre düzenlemesini yaptık” dedi.

18 Ocak 2019 Cuma 09:44