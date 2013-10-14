Eğitime Hayırsever Katkısı

Hayırsever Prof. Dr. Ayten ve Mahir Köseoğlu çifti, Kayseri'nin İncesu ilçesine, 16 derslikli Anadolu Lisesi yaptıracak. Okulun yaptırılmasıyla ilgili protokol, Kayseri Valisi Orhan Düzgün'ün makamında imzalandı.

Protokol imza töreninde konuşan Vali Orhan Düzgün, Kurban Bayramı arefesinde eğitim adına yine bir güzellik yaşandığını ifade ederek, ''Bugün itibarıyla 90'lı yaşlarında olan hayırseverlerimiz Prof. Dr. Ayten Köseoğlu ile değerli eşleri Mahir Köseoğlu, yine bizleri mutlu edecek bir hayır işinde bulundular ve İncesu ilçemize 16 derslikli bir Anadolu Lisesi yaptırıyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyor, sağlıklı uzun ömürler diliyoruz'' dedi.

Hayırsever vekili Murat Aksoy da, hayırsever Ayten ve Mahir Köseoğlu çiftinin İstanbul'da yaşadıklarını ve kendi kazançlarıyla bu hayır işlerini yaptıklarını bildirdi. Aksoy, ''Ayten ve Mahir Köseoğlu büyüklerimiz, bundan 2 yıl önce de yine İncesu'da bir okul yaptırmışlardı. Şimdi de Anadolu Lisesi'ni yaptırıyorlar. Ömürleri yettiği sürece de eğitime destek olmaya çalışacaklar'' diye konuştu.

Konuşmaların ardından okul yapımı için hazırlanan protokol, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Hayırsever Vekili Murat Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, İncesu Kaymakamı Ercan Öter ve İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol tarafından imzalandı. İmzalanan protokole göre yaptırılacak olan okulun ismi Fatma-Ömer Lütfi Arıtan Anadolu Lilesi olacak.