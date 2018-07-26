Ekinci, "Bazı veballer tek başına taşınmaz, omuz vermelisiniz"

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürleriyle Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda bir araya geldi.



Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan Maarif Müfettişleri Başkanı, Maarif Müfettişleri Başkan Yardımcısı, Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri katıldı.



İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve diğer idarecilere yaptığı konuşmada” Eğitim fedakârlık ister. Sizler alanlarınızda çalışacaksınız, bizlerde sizlerin karşılaştığınız engelleri kaldıracağız. Çalışmak için, üretmek için hiçbir zaman mazeret üretmemeliyiz" dedi.



Ekinci, "Zihinsel değişime ve dönüşüme ihtiyacımız var. Başkalarını eleştirmeden değişimi kendimizden başlamalıyız. Ahlaki değerlere önem vermeliyiz. Bir birimize zulüm etmemeliyiz. Bu toplumda bir şeyler değişecekse, biz eğitimciler sayesinde olmalı. Kişisel düşüncelerden arınmalıyız. Çalışma barışını sağlamalıyız, güzel düşünce ve güzel tebessümle insanlara yaklaşmalıyız" ifadesinde bulunarak şunları söyledi: "Adalet ve liyakat temeli, kendimizi her gün çek ederek çalışmalıyız. Bazı veballer tek başına taşınmaz, omuz vermelisiniz. Eğitimde planlama, işlerin daha sağlıklı işlemesi için önemli. Başarının hazzı çok güzel, Kayseri için düşünen akılları bir araya getireceğiz. Kayseri eğitim alt yapısı iyi, onun için el ele vererek Kayseri de eğitim bir başka olacak inşallah” diyerek sözlerini tamamladı.



İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Kayseri'de uygulamayı düşündüğü projeler hakkında ilçe milli eğitim müdürlerine bilgiler aktarmasının ardından toplantı sona erdi.

