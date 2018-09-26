Ekinci, Polonya, İtalya Ve Portekizli Misafirlere Aşure İkram Etti

Ziyarette konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, "Hayallerimiz büyük, bugün akıllı tahtasız kalmasın diye Türkiye’nin en büyük bütçesi eğitime ayrılmakta. Dünya artık düz, bilgiye ulaşmak artık çok kolay. Bu anlamda mevcut imkânların eşit dağıtıldığı daha adil bir dünya hep birlikte inşa etmeliyiz. Bizlerin büyük hayallerimiz var. Bunu da eğitimle gerçekleştireceğiz.” dedi.



Polonya, Portekiz ve İtalya’dan gelen misafirlere İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Celalettin Ekinci tarafından Aşure ikramında bulundu. Ekinci, misafirlere, Aşure hakkında bilgi verdi. ,

Kabule, Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Selçuk Erdem ve Proje Koordinatörü Yılmaz Metin Ünal’da katıldı.

