Ekipler, Çöken Çatının Altında Kalan İşçiye Ulaştı

Kayseri'de Talas Bulvarı üzerinde yapımı 2 yıldır süren 6 katlı kongre merkezinin çatısında sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çökme meydana geldi. İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, itfaiye merdiveniyle çatıya çıkarak enkaz altında kalan işçiyi arama çalışmalarına başladı. Yaklaşık yarım saat süren arama çalışmaları sonucunda ekipler, yaralı işçiye ulaştı. Ekipler yaralı işçiyi enkaz altından çıkarmak için çalışmalara başladı.



İtfaiye Daire Başkanı Kızılkan: "Ekiplerimiz yaralıya ulaştı"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, olay yerine gelerek kurtarma çalışmalarını organize etti. Kızılkan, yapılan çalışmalarla ilgili olarak, "Çatıda meydana gelen göçme sonucunda bir şahsın içeride mahsur kaldığı bilgisi var. Bu ham bilgiler çerçevesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri AFAD ve UMKE ekipleri olay yerine ulaşmış vaziyette. Mahsur kalan kişiye ulaştık. Şuuru açık, ayağının tabya ile çakılların arasına sıkıştığı bilgisi var. Ekipler çakılları temizlemeye çalışıyor. O sıkışmadan kontrollü vaziyette kurtarıldıktan sonra ambulansa teslim edeceğiz. Burada zamana karşı yarış söz konusu değil. Kontrollü çalışmamız lazım. Sıkıntılı bir durum yok. İkinci bir tehlikeye sebebiyet vermeden şahsı o alandan almamız lazım" diye konuştu.

Yaralı işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

