Ekipler vatandaşları anonslarla uyarıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından sonra Kayserililer yavaş yavaş yeni normal hayata dönmeye başladı. Ancak yeni normalde, vatandaşların rehavete kapılmadan sosyal mesafeyi koruması, maske takması ve temizlik kurallarına uyulması noktasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri İnönü Parkı’nda ve Mimarsinan Parkı’nda araçlarla gezerek anonslar gerçekleştirdi. Sürecin doğru yönetilmesi adına vatandaşlara uyarılarda bulunan zabıta ekipleri maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıtımı yaptı.



