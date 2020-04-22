Ekmek ve ulaşımda planlama yapıldı Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı dört gün süresince ulaşım ve vatandaşların ekmek ihtiyacı için gerekli planlamaları yaptı. Sokağa çıkma yasağı süresince çalışacak olanların ulaşımı için toplu ulaşım araçlarının çalışma saatlerinde düzenleme yapıldı. Ekmek ihtiyacı için ise Kent Ekmek büfeleri Perşembe ve Cuma günleri belirli saatlerde açık olacak. Ayrıca Kent Ekmek araçları şehrin farklı bölgelerinde ekmek dağıtımı yapacak.

22 Nisan 2020 Çarşamba 14:17