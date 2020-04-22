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Ekmek ve ulaşımda planlama yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı dört gün süresince ulaşım ve vatandaşların ekmek ihtiyacı için gerekli planlamaları yaptı. Sokağa çıkma yasağı süresince çalışacak olanların ulaşımı için toplu ulaşım araçlarının çalışma saatlerinde düzenleme yapıldı. Ekmek ihtiyacı için ise Kent Ekmek büfeleri Perşembe ve Cuma günleri belirli saatlerde açık olacak. Ayrıca Kent Ekmek araçları şehrin farklı bölgelerinde ekmek dağıtımı yapacak.

Ekmek ve ulaşımda planlama yapıldı
Koronavirüs salgınının önlenmesi için alınan tedbirler çerçevesinde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde Kayseri’de de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olması nedeniyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından toplu ulaşım araçlarıyla ilgili planlama yapıldı.
Yapılan planlamaya göre 23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri sağlık çalışanlarının yanı sıra marketlerin de belirli saatlerde açılacak olması nedeniyle raylı sistem ve belediye otobüslerinin saatlerinde düzenlemeye gidildi. 25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri de sabah ve akşam saatlerinde toplu ulaşım için planlama yapıldı.
Toplu ulaşımın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kent Ekmek de dört gün boyunca halkın hizmetinde olacak. Kent Ekmek büfeleri 23 Nisan Perşembe günü 07.00 ile 17.00, 24 Nisan Cuma günü ise 10.30-18.30 saatleri arasında açık olacak. Kent Ekmek araçları da sokağa çıkma yasağı süresince belirli saatlerde olmak üzere şehir merkezindeki tüm mahallelerde ekmek dağıtımı yapacak.
 
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