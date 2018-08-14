"Ekonomik terör amacına ulaşamayacak"

Büyükşehir Belediye Meclisi, gündemindeki konuları görüşerek karara bağlamak üzere Başkan Mustafa Çelik yönetiminde toplandı. Gündem maddelerine geçilmeden önce ülkemize yönelik ekonomik saldırılara değinen Başkan Mustafa Çelik, önemli açıklamalar yaptı.

Türkiye'nin üzerine oynanan oyunu “Ekonomik terör” olarak değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “Ekonomik terörle karşı karşıyayız. Türk ulusunun tarihi bize ders vermek isteyenlerin hezimetleri ile doludur. Tarih bir kez daha tekerrür edecektir. Türkiye eski Türkiye değil. Bunu yurt dışına gidenler daha iyi görmektedir. Artık biz gücümüzün farkındayız. Artık figüran değiliz ve bizzat oyun kurucuyuz. Türk İslam coğrafyasında dimdik ayakta duran tek ülke Türkiye. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir liderle bu coğrafyanın ayağa kalkmasından korkuyorlar. 15 temmuz’da 40 yıllık hesabı boşa çıkardık. Onların bir hesabı varsa Rabbimin de hesabı var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz ve onun arkasında dimdik duran milletimiz var. Ülkemiz üzerine yapılan hesapları bir kez daha boşa çıkaracağız” dedi.

Ekonomik saldırılara rağmen tıpkı 15 Temmuz sürecinde olduğu gibi hız kesmeden çalışmaya devam ettiklerini de dile getiren Başkan Çelik, “Tüm birimlerimizle her alanda yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.



51 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik’in ekonomik saldırılara ilişkin açıklamasının ardından gündeme geçildi. Büyükşehir Belediye Meclisi, 51 gündem maddesini görüşerek karara bağladı.