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“El Ele Dayanışma İçerisinde Hizmet Edeceğiz”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile birlikte katıldığı Talas’taki vatandaş buluşmasında “El ele dayanışma içerisinde hizmet edeceğiz” ifadesini kullandı.

“El Ele Dayanışma İçerisinde Hizmet Edeceğiz”

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Dedeoğlu Camisi’nde kılınan Cuma namazının ardından AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki,Milletvekili İsmail Tamer, İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ilebirlikte vatandaşlarla buluştu.

Osmanlı Evi’nde düzenlenen programda konuşan Başkan Büyükkılıç, el ele dayanışma içerisinde Kayseri’yi daha ileriye taşıyacaklarını belirterek, tüm ilçelere dönük çalışmaların düzenli bir şekilde yürütüldüğünü kaydetti.
Talas’ın hem coğrafya hem de nüfus açısından kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunun altını çizen Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:
“Talas’ımız yaşanacak yer konusunda koşarak ilerliyor. Hizmetinin konforunun artması konusunda gayret gösteriyoruz. Hava İkmal Millet Bahçesi konusunda gerekli çalışmalarında yapıyoruz. Talas’ı medeniyetin beşiği olarak biliyoruz. Buraya ne yapsak az”

Herkese hayırlı cumalar dileyen Başkan Büyükkılıç, Kurban Bayramı’nın herkes için güzel geçmesini temenni ettiğini söyledi.

“YERİNDE DURAMAZ ATOM KARINCA”
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın konuşmasının ardından kürsüye çıkan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de, Kayseri’yi ilgilendiren her konuyu yakından takip ettiğini anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a övgü dolu sözler söyleyen Özhaseki, Başkan Büyükkılıç’ı yerinde duramayan atom karıncaya benzeterek, Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde Talas ve diğer ilçelere yönelik projelerin sağlıklı bir şekilde ilerlediğini, kendisinin de Ankara’dan gereken her türlü desteği verdiğini ifade etti.
 

İHA

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