Muğla İl Milli Eğitim Müdürü iken Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan ve Osman Elmalı'dan devralarak göreve başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, eğitim camiası olarak büyük bir aile olduklarını, huzur ve güven içerisinde başarılı çalışmalar gerçekleştireceklerini söyledi. Öğretmenler ile el ele verdikten sonra yapılamayacak bir işin olmayacağını, Kayserililerin de destekleriyle kentin eğitim ve öğretimde Türkiye'nin örnek şehirlerinden biri olacağını dile getiren Ekinci şöyle konuştu; "Bismillah deyip başlangıcımızı yapıyoruz. Bölgeye yabancı değilim, daha önce Niğde’de milli eğitim müdürlüğü yaptım. Dolayısıyla coğrafyayı biliyorum, Kayseri’ye de çok sık gelip gidiyorduk. Ama tabi istatistiklere yabancıyım. Bugün itibariyle arkadaşlardan brifingleri alacağız. Her alanda önceliğin huzurda olduğuna inanıyorum. Bir yerde huzur, güven var ise orada başarı olacağına inanıyorum. Eğitim camiası olarak büyük bir aileyiz. Kayserimizde de 19 bin öğretmenimiz var. Bu vefakar ve cefakar öğretmenlerimizle el ele verdikten sonra yapılamayacak hiçbir şey yok. Kayseri potansiyel olarak her türlü imkanın olduğu bir şehir. Çok da özverili, hayırsever insanların yaşadığı bir şehir. Dolayısıyla biz arkamıza Kayseri halkını ve öğretmenlerimizi aldıktan sonra şunu iddia ediyorum; Kayseri eğitim ve öğretimde Türkiye’nin örnek şehirlerinden birisi olacak. Değil demek istemiyorum zaten öyle ama üzerine koyacağımız çok şey var, taş üstüne taş koyacağız. Kayser'imizden ve arkadaşlarımızdan destek bekliyoruz. Eğitim sadece okullarda öğretmenlerle olan bir şey değil, aile, çevre ve basın çok önemli. Hep beraber el ele verdikten sonra inşallah hem Kayseri'mizi hem ülkemizi geleceğe taşıyacağız. Çocuklarımızı biz sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak değil aynı zamanda dünyaya hazırlamak zorundayız. Global bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla onların ufuklarını açacak çalışmalar yapmak zorundayız. Özellikle eksik kaldığımızı düşündüğüm kültür, edebiyat, sanat, spor anlamında destekleyeceğiz çocuklarımızı. Bu şekilde bir ve beraber olarak, huzur ve mutluluk içerisinde gecemizi gündüzümüze katarak inşallah Kayserimize hizmet etmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

