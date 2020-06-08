Elbaşı - Karadayı sulamasında çalışmalar devam ediyor Kayseri’nin Bünyan İlçesinde bulunan Bünyan Elbaşı, Karadayı ve Akmescit mahallelerine ait toplam 54 bin 20 dekar zirai tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak olan 'Elbaşı Karadayı Sulaması' inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor.

08 Haziran 2020 Pazartesi 11:04