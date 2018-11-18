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Elektrik Dağıtım Firmalarının Mağdur Ettiği Tüketiciler Hakem Heyetlerine Başvurabilecek

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, elektrik bedellerinin artmasından dolayı tek taraflı olarak sözleşmeleri feshedilen tüketicilerin hakem heyetleri aracılığıyla haklarını arayabileceklerini söyledi.

Elektrik Dağıtım Firmalarının Mağdur Ettiği Tüketiciler Hakem Heyetlerine Başvurabilecek

Elektrik dağıtımı ve satışı yapan şirketlerin, elektrik fiyatlarındaki artış nedeniyle, son dönemlerde tüketicilerle yaptıkları sözleşmeleri haksız biçimde tek taraflı olarak feshettiklerini belirten Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin, bu durumun Tüketici Kanununda ‘haksız sözleşme’ olarak nitelendirildiğini ifade etti. Bu şekilde mağduriyet yaşayan tüketicilerin, mağduriyet bedeli oranlarına göre Hakem Heyetleri ya da Tüketici Mahkemeleri aracılığıyla haklarını arayabileceklerini kaydeden Şahin, şunları söyledi:
 
“Geleceği göremeyen, elindeki elektrik üretimini hesaplayamayan ya da fiyatlardaki artışları öngöremeyen tüketiciler, sabit fiyatlı elektrik satıyoruz diyerek, tüketiciyi kendisine çekmeye çalıştı. Fakat dövizdeki dalgalanmalar elektrik piyasasını özellikle Türkiye’de elektriğimizin çoğunu doğalgazdan ürettiğimiz için döviz girdisi kaynaklı artışlardan dolayı altından kalkamadıklarına tüketiciyi boşluğa bırakıp yeni bir arayışa sevk ediyor. Bu konuda daha önce bir tecrübesi olmayan tüketici de bir panik içerisinde yeni bir tedarikçiye koşuyor. Bir kere bu, sözleşme akdine hiç uymayan bir durum. Tüketiciler bir sözleşme imzalamıştır ve o sözleşmede karşı tarafın bir taahhüdü vardır. Bu taahhüdü yerine getirmeyen satıcıya karşı tüketici kendisinin mağduriyetini dile getirip hakem heyetleri ya da tüketici mahkemeleri nezdinde haklarını talep edebilirler.”
 
Şahin, tüketicilerin bu tür şikayetlerinin, elektrik dağıtımı ve satışı yapan işletmelerin bundan sonraki süreçte aynı şekilde başka tüketicileri mağdur etmesinin önüne geçeceğini sözlerine ekledi.
 

İHA

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