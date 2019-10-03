Erciyes Teknopark ve ORAN tarafından düzenlenen Benim İşim Girişim Yarışması 2. Dönem Final Jürisi ve Ödül Töreni düzenlendi. Erciyes Teknopark’ta düzenlenen törene, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ve öğrenciler katıldı.







Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törende konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Ülkemizin ve milletimizin geleceği için daha çok çalışmaya ve daha çok üretmeye ihtiyacımız var. Üretmek içinde yeni fikirlerin ve yeni girişimcilerin olması lazım. Bugün dünyada rekabet etmek kolay değil. Diğer ülkelerle rekabet edebilmemiz, önüne geçebilmemiz için teknolojimizin çok ileri seviyede olması lazım. Teknolojimizi sürekli geliştirmemiz lazım. Bir yerde durduğunuz zaman elin oğlu gelir sizi geçer. O yüzden sürekli kendimizi geliştireceğiz. Gençlerimize fırsatlar sunuyoruz. Hocalarımızın çalışmaları ve öğrencilerimizin gayretleri fikirlerin oluşmasında çok önemlidir. Vazgeçmek yok, insanlar düşebilir. Eğer düştüğünüzde kaybettiğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Düştüğünüzde vazgeçerseniz kaybedersiniz. O yüzden vazgeçmeyeceğiz” dedi.







KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Girişimciliğin ne olduğunu dünyadaki gerçeklerle görüyoruz. Türkiye’nin en büyük şansının yaş ortalaması olduğunu, bize göre bunun bir fırsat olduğu her zaman söyleniyor. Ülkemizin zenginleşmesi ve uluslararası rekabette üst sıralara çıkmasının temeli de girişimcilikten geçiyor. Tüm dünyada yeni girişimlerin yenilikçi ve uluslararası rekabet edebilir hizmet ve ürünler üzerine odaklandığını görüyoruz. Bizim ülkemizin de en çok ihtiyaç duyduğu yenilikçi yüksek katma değerli işlerin yapmamız gerekliliğidir. Bunun tek yolu var; girişimci sayımızı artırmaktır” ifadelerini kullandı.







KTO Başkanı Ömer Gülsoy ise, “Artık ülkelerin güçlü olması için savaşmıyorlar. Güçlü olmak için ekonomilerini güçlendirmek için savaşıyorlar. Bununda en büyük sebeplerinden bir tanesi ekonomisi güçlü olan devletler söz sahibi oluyor. Zenginleşmenin kaynağı da budur. Müteşebbisi bol, girişimcisi çok olan ülkelerde bu savaştan galip çıkıyorlar ve dünyada da söz sahibi oluyorlar. Bizde özellikle yaşadığımız şehirde girişimcisi bol olan şehirde yaşıyoruz. Biz bundan da gurur duyuyoruz. Bu yarışmaların esas ana sebebi de gençlerimize bu girişimcilik ruhunu daha çok aşılamak, ekip ruhu oluşturmak ve bir icat çıkarmaktır. Dedelerimiz bize geçmişte ‘İcat çıkarmayın, oturduğunuz yerde oturun’ derlerdi. Şimdi bizde hayal edin, bir şeyler üretin, ülke ekonomisine katkıda bulunun ve en önemli hedefinizde bu ülkenin refah düzeyinin artması için çalışmalarını sürdürün diyoruz” diye konuştu.







ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da, “Bu toplantının amacı ‘İcat çıkarma’ diyenlere inat icat çıkarmaktır. Ülkelerin ekonomik anlamda büyümesi ve refah düzeyine ulaşması, özellikle gelişmeleri çok yakından takip etmesi, günümüzde hızla değişen teknolojik gelişmeleri takip etmesi ve bunu yakalayabilmesi çok önemlidir. Erciyes Teknopark olarak teknolojik girişimciliğin yaygınlaşması amacıyla da faaliyetlerimizi hızla sürdürmekteyiz. Bu anlamda Erciyes Teknopark çatısı altında oluşturduğumuz SERA Kuluçka Merkezi girişimci adayların teknolojik tabanlı, yenilikçi ve ticari değeri yüksek iş fikirleri üretmelerine ve bu iş fikirlerini hizmete dönüştürüp pazara sunmalarını sağlayarak başarılı girişimciler yetiştirmeyi amaç edinmiştir” dedi.







Konuşmaların ardından ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Benim İşim Girişimcilik Yarışması 3. Dönem İş Birliği Protokolünü imzaladı.

