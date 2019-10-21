Elitaş: “Kayseri Şeker, Türkiye'nin gururu haline geldi”

Elitaş, “Daha önceden fabrikaya çok gelmiştim” diyerek, “Ancak bu sefer şeker pancarı şeker oluncaya kadar hangi aşamalardan geçtiği, fabrikaya pancar girişinden itibaren kantarda tartılması, numune alınması ölçümlerin nasıl yapıldığına kadar bütün aşamaları daha yakından inceleme fırsatı buldum” diye konuştu.



Damla sulama uygulamaları hakkında Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Başkan Akay’dan bilgi alan Mustafa Elitaş, Kayseri Şeker’in sürdürülebilir tarım uygulamaları ışığında damla sulama yöntemi ile sulanan ve özel bir uygulama ürünlerini olan pancarları da inceledi ve 17-18 polar değeri olan pancarın verim değerlerinin de pancar tarımı ve çiftçiler için çok önem arz ettiğine dikkat çekti. Elitaş, “Dekara verimin eskiden 5-6 ton iken şimdi 10 tona kadar arttığını görüyoruz. Bu gelişmelerden dolayı Kayseri Şeker yöneticilerini tebrik ediyorum. Pancar çiftçisine çok büyük katkılar sağlanıyor” dedi.



Kayseri Şeker Fabrikası’nın en büyük ortağının Kayseri Pancar Kooperatifi olduğunu belirten Elitaş, “Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay’ın azimli çalışmaları Kayseri Şekeri Türkiye’nin gururu haline getirdiği için tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Şeker pancarı ülkemiz için stratejik bir ürün, bu nedenle pancar tarımına her geçen gün ilgim artıyor. 15 yıldır bu işle ilgileniyoruz artık biz de Pancarcı olduk” şeklinde konuştu.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da konuşmasında, “19 Ekim Cuma günü Kayserimize teşrif eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şeker pancarı tarımına katkılarından dolayı çiftçilerimiz adına teşekkürlerimizi iletiyorum. Şeker sektörünün içinde bulunduğu sıkıntıları da arz ettik ve sektörün geleceği hakkında Kayseri Şeker’in projelerinden de bahsettik. Milletvekilimiz Sayın Mustafa Elitaş her zaman Kayseri Şeker’in, şeker pancarı çiftçisinin, ülkemiz çiftçisinin yanındadır. Sayın Bakanımız, Türk çiftçisinin sorunlarını önemsedikleri için yakından takip ediyor. Sorunların çözümü konusunda sürekli çözümler ortaya koyuyor. Fabrikamıza teşrif ederek şeker pancarı çiftçisinin elde ettiği ürünlerinin fabrikaya giriş ve değerlendirme aşamalarını tek tek incelediler. Bilindiği üzere şeker pancarı Türkiye’de stratejik bir üründür. Şeker sektörü stratejik bir sektör, Orta Anadolu çiftçisi için şeker pancarı vazgeçilmez bir ürün. Onun için bu işin başarılı bir şekilde yönetilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Kayseri Şeker gücü nispetinde Türkiye’de bu işi en başarılı şekilde yapma iddiasında olan bir kuruluştur. İstiyoruz ki bütün şeker sektörü aynı şekilde performansını ortaya koysun ve ülkemizin şeker ihtiyacı karşılansın. Türkiye yurt dışından şeker ithal etmesin. Bu nedenle konumuz sadece Kayseri Şeker Fabrikası değil aynı zamanda Türkiye’deki şeker fabrikalarıdır. Sektörün içerisinde bulunduğu sorunları da kendileri ile paylaşma imkanı bulduk. Sektörde pancar fiyatlarının artmasının yanında maliyetlerde de önemli bir artış yaşanmıştır. Bu artışı karşılayacak bir satış politikası ortaya konulamadı. Satış fiyatı belirlenemedi. Şeker fiyatlarında artış olmadı. Bundan dolayı bütün şeker fabrikalarının sıkıntıda olduğunu görüyoruz. Ümit ediyoruz bu konuda yeni düzenlemeler ortaya çıkar” ifadelerini kullandı.

