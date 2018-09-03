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Elitaş Yamula Patlıcanı Etkinliğine katıldı

Geçtiğimiz cumartesi günü Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Yamula Patlıcanı Tanıtım Etkinliği’ne katılanların arasında Ak Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş da vardı. Elitaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, “Amacımız bu tür etkinliklerle Kayserimizin milli ve manevi değerlerini dünyaya tanıtmak” dedi.

Elitaş Yamula Patlıcanı Etkinliğine katıldı

Kocasinan Belediyesi geçtiğimiz cumartesi günü Yemliha mahallesinde Geleneksel Yamula Patlıcanı Tanıtım Etkinliği düzenledi. Etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar arasında Ak Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş da bulunuyordu. Elitaş, etkinlik hakkında Twitter hesabından mesajlar paylaştı.

Ak Parti Kayseri Milletvekili Elitaş, “Kocasinan Yemliha Mahallesinde geleneksel lezzetleri yaşatmak adına düzenlenen Yamula Patlıcanı Etkinliğine katıldık. Amacımız bu tür etkinliklerle Kayserimizin milli ve manevi değerlerini dünyaya tanıtmak” dedi. Yamula Patlıcanının özelliği kendine has aroma ve tadının olması, yıllardır yetiştirilmesi nedeniyle belli düzeyde saflaşması, çekirdeksiz ve köy çeşidi olmasıdır” diyen Mustafa Elitaş, “Emek verenlerin ellerine sağlık” diyerek sözlerini tamamladı.
 
 
 
 
 

Ekrem Nazlı

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