ELİTAŞ’A TBMM’DE KOMİSYON BAŞKANLIĞI

Mustafa Elitaş’ın TBMM İhtisas Komisyonu Başkanlıklarından birine getirilmesi Kayseri adına moral oldu. Seçimlerden sonra, bakanlık ve grup başkan vekillerini kaybeden Kayseri’de, Mustafa Elitaş’ın önemli bir ihtisas komisyonuna başkan olması sevinç yarattı. Yeni yönetim sisteminde fonksiyonu çok daha artan Meclis’teki 18 İhtisas komisyonu arasında, en kritik ve önemli komisyonlardan birinin de Mustafa Elitaş’ın Başkanlığına getirildiği, TBMM Sanayi, Ticaret , Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığı olduğu biliniyor.



Eski Bakanlardan Bekir Bozdağ, Jülide Sarıeroğlu, Numan Kurtulmuş ve İsmet Yılmaz eski hükümet döneminde önemli koltuklarda bulunan isimler de yine önemli İhtisas Komisyon başkanlıklarına getirildiler.



Haber: Rukiye Usta

