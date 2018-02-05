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ELiTAŞ’IN MÜGE ANLI KORKUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, geçen hafta ATV televizyonunda yayınlanan Müge Anlı ile "Tatlı Sert" adlı programa katılarak okuma-yazma seferberliği kampanyasına destek verdi. Bu program ile ilgili gelişen diyaloglar ise AK Parti'de kahkaha tufanına yol açtı. Diyalog esnasında Müge Anlı’yı tanımayan Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş’a Cumhurbaşkanı Erdoğan  gönderme yaptı ve “Kevser hanım (Elitaş'ın eşi) Mustafa'ya izin vermez, Müge Anlı'yı izleyemez” dedi.

ELiTAŞ’IN MÜGE ANLI KORKUSU

Erdoğan programdan sonra AK Parti Genel Merkezi'ne geçerek 54 vekille kahvaltı randevusuna katıldı. Erdoğan'ı parti yöneticileri kapıda karşıladı ve asansörde ilginç bir diyalog yaşandı.

Cumhurbaşkanının yanında Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Mahir Ünal ile Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programını konuştular.

Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Erdoğan'ı ATV ekranında izlediğini hatırlatarak, “Müge Anlı ile program çok güzeldi” dedi. Elitaş ise konudan hiç haberi olmadığını ortaya koyarcasına “Müge Anlı da kim?” diye sordu. Anlı'yı tanımadığı ortaya çıkan Elitaş'ın imdadına önce Mahir Ünal yetişti ve Müge Anlı'nın sabah kadın kuşağından en çok izlenen programcı olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın sözleri kahkaha attırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise beklenmedik yerden Elitaş'a gönderme yaptı ve “Kevser hanım (Elitaş'ın eşi) Mustafa'ya izin vermez, Müge Anlı'yı izleyemez” dedi. Erdoğan’ın bu sözleri asansörde kahkaha tufanına yol açtı.

(internethaber)
 

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