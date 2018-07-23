Eller Yalan Söylemez

Geçtiğimiz hafta sonunda Kayseri’ye gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın konuşması sırasında, onu dinleyen protokol üyelerinin görüntüleri ilginç değerlendirmelere sebep oldu.



Uzmanlara göre; kamuya açık bir ortamda konuşan kişiyi dinleyenlerin, bu sırada ellerini uzun süre önde bağlı tutması, karşı tarafa (konuşmacıyla) kapalı, savunmada ve onunla arasında bir duvar oluşturduğu şeklinde yorumlandı. Konuşmacıyı uzun süre elleri önde bağlı olarak dinleyenlerin, konudan ya da konuşmacıdan sıkıldıkları için de bu vücut dilini kullanabileceğine dikkat çekildi.

Prof. Dr. Bülent Yılmaz’a göre de, bu şekilde ellerin önde bağlı tutulması, vücut dili analizinde, karşı tarafla iletişime kapalı ve arada duvar olduğu şeklinde açıklandı.



Bakan Akar’ın konuşmasının bitmesini sonuna kadar elleri bağlı olarak dinleyen protokol üyelerinin vücut dili analizi yapan uzmanlar şu değerlendirmelerde bulundular; “Ellerin birleştirilerek ayakta durulması nerede kullanılırsa kullanılsın karşı tarafa iyi bir mesaj vermez. Bundan dolayı toplum içinde bu hareketin kullanılması pek tavsiye edilmez. Kolları kapatmak ki, buna kolları kavuşturmak da denilebilir, aynen vücudun önünde olduğu gibi, kişinin zihninde de bir duvar oluşturur. Duygu ve beden tamamen birbirinden etkilenmektedir. Yani duygu bedene, beden de duyguya yansımaktadır. Kişi bu hareketi yaptığında, karşı tarafın bedeni ile kendi bedeni arasında bir set çekerken, zihinde karşı tarafla iletişime geçmeme, diyalog kurmama konusunda aynı seti çekmektedir.”

