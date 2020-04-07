“Ellerimizi semaya huşuyla açıyoruz” MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı. MHP İl Başkanı Serkan Tok, "Her türlü olumsuz ve bunaltıcı gelişmeyi yaşadığımız bir zaman diliminde bir kez daha mübarek bir akşamın, kutlu bir kandilin manevi nuruyla aydınlanıyor, ruhumuzu ısıtıyor, ellerimizi semaya huşuyla açıyoruz" ifadelerini kullandı.

07 Nisan 2020 Salı 16:19