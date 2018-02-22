Elmalı’dan Afrin Gazisi’ne ziyaret

Ziyarete, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Osman Karaca, Hacı Kaya, Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz İl Milli eğitim Şube Müdürü Ünal Çolak, ayrıca Şehit Nuri Aydın Sağır Anadolu Lisesi, Yüksek Mimar Selçuk Kara Kimseli İlkokul, Şehit Levent Çetinkaya orta ve İlkokulu müdür ve öğrencileri katıldı.



İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ve öğrenciler Gazi Yüzbaşı Onur Özdoğan’a Türk Bayrağı, Kuran-ı Kerim ve Çiçek takdim etti. Ziyarette konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, “Gazi onurlanmış askerdir. Gazi, vatan sevgisinin sembolüdür. Gazi, toprağı vatan; insanı ulus yapan değerlerdir. Bizim kültürümüzde şehitlik ve gazilik iki güzelden biri olarak ifade edilir. Bu cennet vatan uğruna cepheden cepheye koşan ve şehit olmayı göze alan Gazilerimiz, cesaretin ve fedakârlığın sembolleri, ülkemizin medarı iftiharıdır. Sevgili öğrenciler, hayal mahsulü kahramanlar yerine şu anda karşınızda duran gerçek kahramanlardan bir tanesi Yüzbaşımız Onur Özdoğan’dan, Allah razı olsun. Tarih boyunca ülkemizin bütünlüğüne, bağımsızlığımıza ve birlikte yaşama irademize kast eden düşmanlar karşılarında daima ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışı ile dimdik duran sağlam bir milli iradeyi bulmuşlardır. Bugün bu topraklar üzerinde bağımsız ve hür olarak yaşamamızı bu iradeye borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Gaza ruhu dün olduğu gibi bugün de milletimizin bilincinde yaşamaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı.



Gazi Piyade Yüzbaşı Onur Özdoğan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, “Türk milletinin desteği ve duaları bizlere her zaman güç vermekte. Manevi destek orda zorlu şartlarda görev yapan arkadaşları olumlu yönde etkiliyor. Türk Milletinin arkamızda olması bize onur ve kuvvet vermekte. Sizlerin ve öğrencilerimizin bu ziyareti bana ve aileme büyük moral oldu” diye konuştu.

İHA

